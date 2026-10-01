A crise não começou com Jesus: bastidores chocantes revelam as intenções de Portugal com Cristiano Ronaldo

A crise de Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa não começou nos últimos dias e não foi fruto de seu atual desentendimento com Jorge Jesus. Na verdade, os bastidores do período recente revelam que o futuro do capitão do "Brasil da Europa" já estava presente nos cálculos da Federação Portuguesa antes mesmo da chegada do atual treinador.

De acordo com o que revelou o jornal espanhol "As", a Federação Portuguesa já se preparava para a fase pós-Ronaldo, após prevalecer nos corredores da seleção a convicção de que o capitão de Portugal poria fim à sua trajetória internacional depois da Copa do Mundo. Mas Ronaldo surpreendeu a todos ao continuar.

Segundo o "As", havia entre os dirigentes portugueses a convicção de que a Copa do Mundo seria a última etapa na trajetória de Ronaldo com a seleção, o que fez com que a questão de sua sucessão e da reformulação da equipe sem ele entrasse cedo nos cálculos da Federação. Mas o jogador de 41 anos não se aposentou.

O jornal acrescentou que alguns dos candidatos com os quais a Federação Portuguesa negociou para suceder o ex-treinador Roberto Martínez impuseram como condição a não permanência de Ronaldo para aceitar a missão, enquanto a Federação acolheu bem a ideia.

A chegada de Jorge Jesus veio colocar Ronaldo em confronto direto com essa realidade.

Isso porque o novo treinador não tinha diante de si um jogador comum, e sim um capitão histórico de 41 anos, que detém influência e presença excepcionais dentro da seleção, e, ao mesmo tempo, tornou-se necessário definir seu papel de acordo com as necessidades da equipe, e não apenas de acordo com o que ele apresentou ao longo de sua carreira.

A crise estourou quando Ronaldo ficou no banco de reservas diante da Noruega, antes de deixar a concentração da seleção em Copenhague após seu desentendimento com Jesus.

Após sua saída, Ronaldo anunciou que havia tomado sua decisão depois da coletiva de imprensa do treinador e de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, afirmando que revelaria "no momento oportuno" as razões que o levaram a deixar a seleção.