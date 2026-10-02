As consequências do terremoto que abalou o Manchester City não ficaram restritas aos muros do Etihad Stadium, mas se estenderam e atingiram com força a concentração da seleção inglesa, impondo-se como principal tema de discussão entre os jogadores a poucos dias de um compromisso decisivo.

O técnico da seleção inglesa, o alemão Thomas Tuchel, revelou que a condenação do Manchester City por cometer graves infrações financeiras se tornou o assunto do momento dentro da concentração dos "Três Leões", às vésperas do confronto com a Croácia pela Liga das Nações da Europa.

Uma comissão de investigação independente havia proferido um veredito chocante ao condenar o City em todas as acusações relacionadas à violação das regras do Fair Play Financeiro da Premier League, que abrangem nove temporadas completas, de 2009-2010 até 2017-2018, além de condená-lo em três das quatro acusações relacionadas à falta de cooperação com os órgãos de investigação.

Apesar de o clube, que manteve a negação de todas as acusações ao longo dos anos de investigação, ter anunciado oficialmente seu recurso contra o veredito na última sexta-feira, numa tentativa de anulá-lo e evitar punições que podem chegar à perda de pontos ou ao rebaixamento, o clima dentro da seleção ficou tenso.

Essa crise surge em um momento delicado, já que a seleção inglesa conta em suas fileiras com vários jogadores do City, com destaque para o meio-campista Elliot Anderson e o zagueiro Marc Guéhi, enquanto o lateral-esquerdo Nico O'Reilly foi obrigado a deixar a concentração e retornar ao seu clube devido a uma lesão.

Em resposta às perguntas dos jornalistas sobre se os jogadores estavam discutindo o veredito, Tuchel disse, de acordo com a Reuters, nesta sexta-feira: "Acredito que sim. Tivemos algum descanso entre as partidas, e é um assunto importante. Todo mundo fala sobre isso, então não há necessidade de mais uma opinião, e fico feliz por não ser essa opinião. Ninguém precisa das minhas informações limitadas sobre esse assunto".

E acrescentou o treinador alemão: "Claro, os jogadores falam sobre isso, os jogadores do City falam sobre isso, e nós conversamos com eles, mas apenas por um breve período. Eles estão preparados para a partida de amanhã. Mas, claro, é um assunto importante dentro do time".

Tuchel não hesitou em responder à pergunta mais delicada: ele continuará convocando os jogadores do Manchester City caso haja uma decisão de rebaixamento do clube da Premier League?

E respondeu em tom decisivo: "Há sempre uma possibilidade. Vou sempre tentar escolher a melhor escalação para a concentração, para a ocasião e para o torneio. Nunca descartarei isso apenas porque eles não jogam na primeira divisão de seu país. Temos que analisar cada caso separadamente".

No âmbito esportivo, a seleção inglesa entra na partida na segunda posição do Grupo 3, com três pontos em dois jogos, após uma derrota emocionante por 3 a 2 para a Espanha em Wembley, e depois uma vitória convincente por 2 a 0 sobre a República Tcheca na última terça-feira.

Os "Três Leões" visitam a Croácia na cidade litorânea de Rijeka, em uma partida que será realizada com portões fechados e sem público, como punição pelos atos de vandalismo nos quais os torcedores da Croácia se envolveram durante a partida das quartas de final da Liga das Nações da Europa contra a França, em março de 2025.

Tuchel encerrou suas declarações com uma observação sobre a condição física do time, dizendo: "A existência de três dias de descanso entre as partidas fez uma grande diferença para nós, pois nos permitiu cuidar dos jogadores de alto rendimento, como Anderson e Gordon".

E afirmou: "Todos os jogadores participaram dos treinos de hoje, exceto O'Reilly, que foi obrigado a deixar a concentração para receber tratamento e partir o mais rápido possível. A dor era intensa e ele não pôde participar da partida. Todos os outros jogadores iniciaram os treinos hoje e os concluíram em alto nível".







