O Real Madrid se recusa a pedir desculpas à China e se distancia das declarações de seu astro Kylian Mbappé, com o clube merengue afirmando que suas parcerias comerciais não mudaram, o que provocou a ira do grupo de mídia chinês, cujo porta-voz agora exige um pedido de desculpas público do Real Madrid.

O caso Kylian Mbappé e China tomou um novo rumo. Após a circulação de um vídeo que mostra o atacante do Real Madrid reagindo a imagens satíricas que o retratam como um ditador, incluindo uma referência ao falecido líder chinês Mao Tsé-Tung, o jogador francês se viu no centro de uma acalorada polêmica.

Suas declarações provocaram ampla indignação na China, onde diversas marcas decidiram encerrar suas parcerias com ele. Apesar de seu pedido público de desculpas, a pressão não diminuiu: a Federação Chinesa de Futebol protestou, veículos da mídia estatal apagaram conteúdos sobre ele, e a questão das repercussões comerciais ainda alimenta o debate.

A reação de Javier Tebas, presidente da LaLiga, também contribuiu para a escalada do caso, já que ele realizou uma reunião emergencial com o embaixador chinês na Espanha e apresentou um pedido de desculpas ao povo chinês em nome da competição, ressaltando que as ações de um único indivíduo não deveriam prejudicar as relações existentes com parceiros locais e torcedores.

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Essa postura firme contrasta drasticamente com a posição do Real Madrid. De acordo com informações publicadas pelo jornal "OKDiario" e reproduzidas pela rede francesa "Foot Mercato", o clube madrileno pretende manter suas relações comerciais com a China e considera as declarações de seu jogador uma manifestação pessoal, sem qualquer intenção de ofender.

O Real Madrid afirma que seus acordos com os patrocinadores chineses não mudaram, apesar do encerramento dos contratos que afetaram diretamente Mbappé.

A posição do Real Madrid tornou-se o ponto central de uma nova rodada de negociações diplomáticas e midiáticas, já que a agência de notícias chinesa "Dongqiudi" reproduziu do jornal "OKDiario" que um porta-voz do Centro de Esportes e Juventude do grupo "China Media Group", proprietário do canal chinês "CCTV", rejeitou publicamente a justificativa do clube espanhol.

O comunicado do porta-voz afirmou: "Tomamos conhecimento da posição do Real Madrid. Ontem e hoje, o presidente da LaLiga e outras partes interessadas enviaram repetidas mensagens ao canal 'CCTV' apresentando um pedido de desculpas público. Acreditamos que as declarações vergonhosas de Mbappé feriram o povo chinês, ultrapassaram as linhas vermelhas e excederam os limites da liberdade de expressão".

E acrescentou: "Mbappé é jogador do Real Madrid, e o clube tem uma grande responsabilidade. Por isso, rejeitamos a justificativa do Real Madrid de que Mbappé 'nunca teve a intenção de ofender ninguém e de que declarou que os jogadores têm o direito de expressar suas opiniões pessoais', e rejeitamos a posição do Real Madrid". Essa resposta mostra que as desculpas e justificativas apresentadas até agora não convenceram as partes chinesas.

O porta-voz foi extremamente firme em relação à situação comercial do clube merengue. Enquanto o Real Madrid afirma a continuidade de suas parcerias com a China como de costume, o grupo de mídia chinês se recusa a confirmar essa alegação e adverte a direção do clube de que ela não pode ignorar a indignação provocada por este caso.

O comunicado do grupo afirmou: "Em relação à alegação do Real Madrid de que a parceria do clube com seus patrocinadores chineses não mudou, não vamos verificar isso. No entanto, lembramos a todos que palavras e atos que ofendam o povo chinês naturalmente provocarão ampla indignação em todos os setores da sociedade chinesa. Esperamos que o Real Madrid não se engane. E, até que o clube apresente um pedido de desculpas, todas as discussões estão suspensas".

O Real Madrid tenta separar as declarações pessoais de Mbappé de seus compromissos comerciais, mas essa estratégia não é suficiente para apaziguar o lado chinês, que agora exige um pedido de desculpas público do clube.



