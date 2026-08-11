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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

A covardia de Simeone provoca a fúria de Álvarez: jogador ameaça se rebelar contra o Atlético

Mercado da bola
J. Alvarez
D. Simeone
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Argentina
Espanha

Bastidores emocionantes

O argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, definiu sua posição sobre a permanência, depois de manifestar sua irritação por não conseguir se reunir com seu treinador Diego Simeone para pedir ajuda na saída do clube, e comunicou aos presentes no centro de treinamentos que não vai continuar trabalhando com a equipe, pedindo que não contem com ele.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Álvarez, de 26 anos, explodiu na última segunda-feira, depois de não conseguir realizar seu desejo de conversar com seu treinador Diego Simeone, a fim de pedir ajuda para deixar o Atlético de Madrid, algo que o jogador quer e que já havia anunciado durante a última Copa do Mundo.

O atacante argentino mantém seu plano de se transferir para o Barcelona e, depois de descobrir hoje a ausência de seu treinador, que viajou para Ibiza para passar dois dias de férias, além da ausência de Miguel Ángel Gil Marín, diretor-executivo do clube, comunicou aos presentes no centro de treinamentos que não vai recuar e que não devem contar com ele.

O atacante argentino acredita, segundo apurou o jornal, que seu treinador não teve a coragem necessária para enfrentar seu problema e conversar com ele, apesar de saber de sua vontade de realizar esse encontro para tentar acabar com o impasse que cerca sua situação.

Na verdade, Álvarez não esperava que seu treinador viajasse para Ibiza, já que sua presença hoje e sua vontade de ter uma conversa com ele eram fatos conhecidos por todos.

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Álvarez também está irritado com Gil Marín, que é a outra pessoa capaz de ajudá-lo a resolver sua situação, e que também coincidentemente estava de folga hoje e não estava disponível para conversar com ele.

Como o Mundo Deportivo já havia noticiado, o jogador argentino queria lidar com sua situação por meio do diálogo, mas isso não lhe foi possível.

O resultado disso foi que Álvarez comunicou aos que estavam com ele hoje que sua paciência havia se esgotado e que isso teria consequências.

Álvarez ainda acrescentou, em uma de suas mensagens mais claras: "Não contem comigo", enquanto sua outra mensagem foi que ele não vai recuar.

Espera-se que Álvarez comece a colocar sua decisão em prática a partir da próxima quarta-feira, quando se prevê que Simeone volte a comandar os treinos da equipe madrilenha. Nesse dia, Simeone não terá qualquer desculpa para não ouvir a mensagem de Álvarez.

O jogador argentino, que afirma ter recebido de seu clube desde fevereiro a promessa de permitir sua saída neste verão, mantém sua posição por completo e busca com todas as forças impor sua transferência para o Barcelona.

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