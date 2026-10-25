As atenções no Manchester United se voltam para a identidade do treinador que poderá assumir o comando da equipe na próxima fase, com o crescente mistério em torno do futuro de Michael Carrick, e o surgimento de nomes de destaque na mesa da diretoria, encabeçados pelo alemão Julian Nagelsmann e pelo inglês Eddie Howe, em uma disputa que pode ter um desfecho em breve.

De acordo com o que relataram os repórteres da "Sky Sports News", Daniel Khan e Rob Dorsett, Nagelsmann, ex-treinador do Bayern de Munique, e Howe, ex-técnico do Newcastle, lideram a lista de candidatos para suceder Carrick caso ele deixe o cargo, especialmente porque ambos estão disponíveis para assumir a missão imediatamente, sem a necessidade de pagar indenizações financeiras.

Apesar de ter anunciado seu desejo de se afastar do futebol por um período para recuperar o fôlego, após sua demissão do comando do Newcastle em julho passado, fontes da rede britânica indicaram que Howe poderia estar disposto a entrar em negociações com o Manchester United caso o cargo de técnico fique vago.

Howe conta com um possível apoio dentro do clube, diante da preferência do atual diretor esportivo, Wilcox, por contratar um treinador que possua experiência na Premier League, além do conhecimento de Dan Ashworth, ex-diretor esportivo do United, sobre suas capacidades, após já terem trabalhado juntos no Newcastle.









Por outro lado, Nagelsmann possui uma relação de trabalho estreita com Christopher Vivell, chefe do departamento de recrutamento do Manchester United, depois de terem uma experiência anterior juntos no Leipzig, da Alemanha, o que pode reforçar as chances do treinador alemão na disputa pelo cargo.

Nagelsmann não está atualmente ligado a nenhuma missão como treinador, após sua saída do comando da seleção alemã, que se despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final com a derrota diante do Paraguai no verão passado, conforme o que foi mencionado no relatório.

A lista de opções inclui também Unai Emery, técnico do Aston Villa, e Antonio Conte, ex-treinador de Chelsea e Tottenham, mas eles não ocupam o topo das candidaturas no momento. As informações da "Sky Sports News" indicam que Emery continua comprometido com seu projeto no Aston Villa.

Com a aproximação do confronto contra o Chelsea marcado para o próximo sábado, o Manchester United tem apenas seis dias antes de sua próxima partida, o que aumenta a pressão sobre a diretoria para definir a situação de Carrick e tomar uma decisão quanto ao futuro do comando técnico da equipe.







