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Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images Sport
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A corrida pela presidência da Fifa esquenta: uma mulher vai suceder Gianni Infantino?

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Possível revolução feminina

Um confronto fora do comum desponta no horizonte pela presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), com movimentações nos bastidores do futebol europeu para explorar a possibilidade de lançar uma candidata que dispute o cargo com o atual presidente Gianni Infantino, que busca um novo mandato nas eleições marcadas para março próximo, na capital marroquina, Rabat.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", citando o jornal francês "L'Équipe", a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) buscou uma figura capaz de unificar as fileiras da oposição, e houve contato com Michele Kang, proprietária do Olympique Lyonnais e um dos nomes mais destacados do futebol feminino, mas ela recusou embarcar na empreitada.

Também foi levantado o nome de Lise Klaveness, presidente da Federação Norueguesa de Futebol, que foi contatada pelas partes interessadas, mas que não cogita atualmente entrar na disputa. A Federação Norueguesa havia intensificado suas críticas a Infantino, exigindo sua renúncia em agosto passado, antes de apresentar uma petição aos órgãos internos da Fifa a respeito de uma série de assuntos polêmicos.

Apesar dessas movimentações, os opositores de Infantino ainda enfrentam dificuldades para encontrar um candidato que reúna a experiência e o prestígio necessários para angariar apoio e disputar seriamente com o atual presidente, o que leva a Uefa a prosseguir na busca por uma figura capaz de apresentar uma alternativa real para a liderança do futebol mundial.

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