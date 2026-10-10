A corrida pela presidência da Fifa esquenta: uma mulher vai suceder Gianni Infantino?

Um confronto fora do comum desponta no horizonte pela presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), com movimentações nos bastidores do futebol europeu para explorar a possibilidade de lançar uma candidata que dispute o cargo com o atual presidente Gianni Infantino, que busca um novo mandato nas eleições marcadas para março próximo, na capital marroquina, Rabat.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", citando o jornal francês "L'Équipe", a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) buscou uma figura capaz de unificar as fileiras da oposição, e houve contato com Michele Kang, proprietária do Olympique Lyonnais e um dos nomes mais destacados do futebol feminino, mas ela recusou embarcar na empreitada.

Também foi levantado o nome de Lise Klaveness, presidente da Federação Norueguesa de Futebol, que foi contatada pelas partes interessadas, mas que não cogita atualmente entrar na disputa. A Federação Norueguesa havia intensificado suas críticas a Infantino, exigindo sua renúncia em agosto passado, antes de apresentar uma petição aos órgãos internos da Fifa a respeito de uma série de assuntos polêmicos.

Apesar dessas movimentações, os opositores de Infantino ainda enfrentam dificuldades para encontrar um candidato que reúna a experiência e o prestígio necessários para angariar apoio e disputar seriamente com o atual presidente, o que leva a Uefa a prosseguir na busca por uma figura capaz de apresentar uma alternativa real para a liderança do futebol mundial.