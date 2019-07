A corrida de R$ 330 milhões por Nicolas Pepe: Liverpool e três italianos fazem proposta

Internazionale de Milão, Liverpool, Milan e Napoli demonstraram interesse na contratação de Nicolas Pepe, da Costa do Marfim. Qual será o seu destino?

O aceitou quatro ofertas de 80 milhões de euros (R$ 336 milhões) por Nicolas Pépé. de Milão, , e foram atrás do atacante da . Agora, eles precisam se acertar com o estafe do jogador.

O jornal L'Equipe informa que o clube francês já avisou ao atleta que é preciso se acertar com jum dos quatro interessados durante o mercado da bola.

Em entrevista ao jornal francês, o presidente do Lille explicou a situação: "Eu defini o preço que o Lille pediria. Muitos clubes alcançaram o valor. É claro que temos afinidade com alguns clubes. Mas levaremos em contra o projeto de futebol que Nicolas tem em mente. É uma grande decisão. É interesse dele tomar rapidamente a decisão para não perder mais tempo de pré-temporada e se apresentar a seu novo time".

e também se interessaram pela contratação do atleta de 24 anos. Porém, ambos os clubes precisam ajustar as finanças por conta do Fair Play Financeiro, de acordo com a publicação.

O mandatário do Lille reforçou que, a partir de agora, a situação está nas mãos dos agentes do jogador: "Está nas mãos do jogador decidir para onde ir, com as quatro ofertas de contrato que tem em mãos. Pépé voltará na segunda-feira e acredito que decidirá o meio da semana".