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A corrida começou oficialmente: primeiro país se candidata a sediar a Copa Africana de Nações de 2028

Etiópia
Egito
Marrocos
Etiópia
Egito
Marrocos

Quem é ela?

A Federação Etíope de Futebol anunciou a candidatura do país para sediar a Copa Africana de Nações de 2028, diante da ainda indefinição sobre o país-sede da próxima edição e da ausência de propostas oficiais recebidas pela Confederação Africana de Futebol para organizar o torneio.

Quênia, Uganda e Tanzânia se preparam para sediar a próxima edição do torneio, em 2027, enquanto a identidade do país ou dos países que organizarão a edição de 2028 permanece indefinida.

A proposta etíope representa o retorno do país à linha de frente da organização dos maiores torneios do futebol africano, depois de já ter organizado a Copa Africana de Nações em 1962 e 1976.

A Etiópia tem uma história marcante com a competição, já que sua seleção conquistou o título da edição de 1962, disputada em seu território, além de ter ficado com o vice-campeonato na primeira edição, em 1957.

Contudo, a presença do futebol etíope no cenário continental recuou nas últimas décadas, já que a seleção etíope só participou da Copa Africana de Nações no século atual nas edições de 2013 e 2021.

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