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A Copa Libertadores continua no Brasil. Na final da competição mais cobiçada da América do Sul, o título ficou com o Palmeiras, que venceu o time argentino do Estudiantes por 1 a 0.

No estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai, a decisão em jogo único foi disputada até o fim. No primeiro tempo, houve mais pancadas do que futebol. No segundo, os brasileiros assumiram o controle da partida, marcaram o gol decisivo e colocaram as mãos na taça.

Os primeiros 45 minutos foram uma batalha, com seis cartões amarelos, três para cada time. Ao fim da partida, foram dez. Na etapa final, a bola rolou mais e, como se esperava, a superioridade dos brasileiros apareceu. O gol decisivo saiu aos 52 minutos: cruzamento da esquerda, desvio de cabeça de Arias e finalização precisa de canhota de Ramon Sosa. Um gol que vale ouro.

O Estudiantes tentou de todas as formas até o fim, mas teve de se render à noite inspirada de Carlos Miguel. O goleiro do Palmeiras brilhou e defendeu tudo, inclusive uma bicicleta de Carrillo. Mesmo com oito minutos de acréscimos e muita confusão até o apito final, o placar não mudou.

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Para o Palmeiras, é a quarta conquista, depois das de 1999, 2020 e 2021. É, portanto, o terceiro título em seis anos, prova de um ciclo sem igual. Os rivais argentinos ficaram sem o título e seguem também com quatro conquistas, obtidas em 1968, 1969, 1970 e 2009.

Próximas partidas SEP Brasileirão 19:30 COR

O time do técnico português Abel Ferreira volta ao paraíso e se confirma como um dos clubes brasileiros mais vitoriosos da competição, que há anos é dominada pelo Brasil. Depois do célebre SuperClasico na final, vencido pelo River Plate contra o Boca Juniors em 2018, os títulos dos últimos oito anos ficaram sempre com clubes brasileiros: três com o Flamengo, três com o Palmeiras, um com o Fluminense e um com o Botafogo.

Muitos nomes com passagem pelo futebol italiano estiveram em campo ou no banco de reservas. Entre os derrotados, Fernando Muslera (ex-Lazio) e os ex-jogadores da Inter de Milão Joaquin Correa e Tomas Palacios (ambos entraram em campo na reta final). Entre os campeões, destaque para a presença do ex-Lazio Felipe Anderson no banco de reservas e do ex-Milan Gustavo Gomez em campo.