A Copa do Mundo pode estar "atrapalhando" o começo de temporada do Liverpool?

Virgil van Dijk insistiu que o início de campanha lento dos Reds não tem nada a ver com a distração do time com o próximo Mundial de Seleções

A Copa do Mundo de 2022 pode ser a última esperança para alguns jogadores que sonham em disputar o torneio ou de serem campeões Mundiais. Isso faz com que se torne comum diversos atletas tirem um pouco da força exercida em campo em compromisso com os clubes por medo de se lesionarem e ficarem impedidos de disputarem a competição ao final do ano.

Mas o zagueirão Van Dijk está convencido de que ele e seus companheiros de equipe estão firmemente focados nos assuntos do Liverpool por enquanto. O defensor também negou estar preocupado em perder o torneio do Qatar, já que ficou de fora da Euro 2020 com uma lesão no joelho.

A seleção holandesa tem dois compromissos nesta semana pela Nations League, contra a Polônia e Bélgica. E Virgil Van Dijk estará em campo, ele já tem 47 jogos pela Holanda e busca o primeiro título representando seu país.

O holandês disse em entrevista coletiva quando perguntado se a próxima Copa do Mundo estava afetando o desempenho do Liverpool: "Não estamos nessa situação por causa disso. Eu entendo, por causa do início que tivemos, todo mundo está procurando o porquê, já que a diferença para a temporada passada é muito grande, mas posso garantir que definitivamente não é uma das razões. Você se concentra no jogo do momento e é definitivamente isso que estamos fazendo."

O jogador de 31 anos acrescentou que não teme outra lesão: "Quero ir, mas estar pronto, na minha opinião, não é focar em não se machucar, é apenas continuar jogando, ficar em forma, fique em forma e entre em um bom momento. Se você pensar sobre isso (se lesionar), acho que terá problemas na minha opinião."

O fato é que o Liverpool está atualmente em oitavo lugar, com apenas nove pontos em seus primeiros seis jogos na Premier League. Eles também sofreram uma derrota por 4 a 1 na Champions League, contra o Napoli, no início deste mês.