A Copa do Mundo é o motivo? Manchester City recebe duro golpe antes do início da Premier League

O Manchester City sofreu um duro golpe antes do início da nova temporada, depois que seu ponta belga Jérémy Doku sofreu uma lesão na panturrilha durante a pesada derrota por três a zero para o Arsenal, na partida da Supercopa da Inglaterra disputada no domingo, no estádio "Millennium", em Cardiff.

A ausência de Doku no início da temporada 2026-2027 foi confirmada, depois que o novo técnico do Manchester City, Enzo Maresca, foi obrigado a substituí-lo no intervalo da partida contra o Arsenal, após o jogador apresentar sinais de desconforto físico.

Doku fez uma atuação modesta durante o primeiro tempo, antes de a comissão técnica decidir substituí-lo por Jack Grealish no início do segundo tempo do jogo.

Segundo o jornal belga "Nieuwsblad", a lesão do ponta de 22 anos pode afastá-lo dos gramados por "várias semanas", num novo golpe para os planos ofensivos do Manchester City no início da temporada.

Copa desgastante desperta temores do City

A condição física de Doku desperta a preocupação dos dirigentes do Manchester City, diante da crença de que sua lesão atual possa estar ligada ao grande esforço que ele fez durante sua participação com a seleção da Bélgica na Copa do Mundo de 2026.

O ponta do Manchester City viveu um período difícil durante o torneio disputado na América do Norte, depois de enfrentar problemas de saúde e físicos que afetaram sua condição.

Após o empate da Bélgica com o Egito por 1 a 1 na fase de grupos, Doku sofreu uma infecção viral grave que exigiu sua transferência de urgência para um dos hospitais da cidade de Seattle, onde recebeu tratamento com cortisona por via oral.

O tratamento estava incluído na lista de substâncias proibidas, mas o jogador obteve autorização da Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", antes de se submeter a ele.

Doku também ficou fora do confronto contra o Irã, que terminou empatado sem gols, depois de retornar à Inglaterra para acompanhar o parto de sua esposa e o nascimento de seu filho "Prayce".

E o sofrimento do jogador não parou por aí, pois ele também sofreu uma lesão no tornozelo durante a Copa, que terminou com a eliminação da Bélgica diante da Espanha nas quartas de final, após a derrota por 1 a 2.

Ausência na abertura do Campeonato Inglês

Por causa de todas essas circunstâncias, Doku não conseguiu se preparar de forma ideal ao retornar aos treinamentos do Manchester City, o que se refletiu em sua condição física e em seu ritmo no último período.

O ponta belga estará fora dos planos de Maresca na partida de abertura do Manchester City na Premier League, quando o time recebe o Bournemouth no próximo domingo, no estádio "Etihad".

O clube espera que o período de descanso e tratamento ajude Doku a recuperar plenamente sua forma e a voltar ao seu nível habitual nos próximos meses, especialmente porque o jogador, desde seu retorno da Copa do Mundo, aparentou precisar de mais tempo para recuperar sua condição.