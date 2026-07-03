A Copa do Mundo agita o mercado de transferências: de Maignan a Pulisic, os grandes nomes da Série A que podem mudar de time

A Copa do Mundo agita o mercado de transferências: de Maignan (2,25) a Pulisic (2,00), os grandes nomes da Série A que podem mudar de time. A Copa do Mundo é a principal vitrine para os jogadores se destacarem, se confirmarem ou darem um rumo decisivo à carreira, talvez por meio do mercado de transferências. Isso também pode acontecer com vários protagonistas da Série A.





Mike Maignan acaba de renovar com o Milan, mas seu desempenho pela França, incluindo a defesa de um pênalti contra o norueguês Strand Larsen, pode atrair a atenção de clubes importantes. As casas de apostas estão convencidas disso, oferecendo odds de 2,25 na Sisal e 2,50 na Planetwin365 para uma possível mudança de time. Ainda no Milan, Christian Pulisic também pode não se encaixar no novo ciclo técnico de Ruben Amorim, talvez retornando ao seu país natal, onde é protagonista da Copa do Mundo em casa com a seleção dos Estados Unidos: a aposta na sua saída de Milão está em 2,00. Entre os outros jogadores da seleção canadense, Jonathan David está se recuperando, autor de três gols em quatro partidas após uma primeira temporada decepcionante na Juventus. O ex-atacante do Lille ainda não convenceu Luciano Spalletti a apostar nele, e as dúvidas sobre isso estão cotadas em 1,85. Do outro lado de Turim, Nikola Vlasic está se destacando na Croácia, autor do gol decisivo na vitória contra Gana. Uma nova experiência, após três anos no Torino, tem cotação de 2,75. Os rumores do mercado também apontam seu compatriota Martin Baturina como protagonista, uma das estrelas do Como de Cesc Fàbregas, que acaba de conquistar uma façanha na Liga dos Campeões. A mudança de time vale 2,75 vezes a aposta.



