Quando Jürgen Klopp foi apresentado ao público, há poucas semanas, como novo técnico da seleção alemã, ele não se cansou de enfatizar em sua coletiva de apresentação que as cartas seriam totalmente embaralhadas sob seu comando. Apenas um punhado de jogadores poderia se considerar seguro de seu lugar na equipe da DFB; além disso, desempenho, forma e, naturalmente, ética de trabalho deveriam decidir quem receberia convite para as próximas convocações.

Klopp revelou, então, que os nomes de um total de 57 jogadores estavam em sua lista imaginária, que ele levava em consideração para seus primeiros jogos como novo treinador da seleção alemã. O técnico de 59 anos não falou nominalmente sobre ninguém, mas já era possível perceber naquela época que Klopp tinha em sua lista protagonistas que até então não tinham tido qualquer contato com a equipe da DFB. Afinal, a vergonha de três Copas do Mundo seguidas fracassadas deveria, no melhor dos cenários, ser deixada de lado com um recomeço, acompanhado de novos rostos.

Um desses novos rostos na seleção agora pode ser Felix Keidel. No fim da noite de terça-feira, o jornal Bild noticiou primeiro que o jogador de 23 anos, da SV Elversberg, havia recebido um convite do técnico da seleção; um dia depois, a revista kicker também entrou na história e confirmou as informações com apuração própria. A convocação de Keidel não é nada menos do que uma enorme surpresa. Afinal, ele fez apenas três partidas na elite do futebol alemão e, por isso, praticamente ainda não tem nenhuma experiência no mais alto nível.

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Por quais clubes Felix Keidel passou em sua carreira?

No FC Ingolstadt, onde sua trajetória no futebol começou em 2012, na base sub-19, Keidel passou por todas as equipes de base até ser promovido aos profissionais no verão de 2022. Depois disso, jogou por três anos pelo clube da cidade automobilística, tendo se firmado já em sua primeira temporada, com apenas 20 anos, como titular da equipe principal e acumulado 37 partidas na 3. Liga (um gol e quatro assistências).

Em 2025, enfim, deu o passo para subir mais uma divisão e foi para a SVE, que vivia uma reformulação após o acesso escapado por pouco contra o 1. FC Heidenheim e o tirou de seu contrato em Ingolstadt por uma taxa de transferência modesta de apenas 400 mil euros. Mais uma vez, ele praticamente não precisou de tempo de adaptação, virou imediatamente titular no time do técnico Vincent Wagner (25 jogos, 13 deles como titular) e teve papel fundamental para que o clube do Sarre pudesse comemorar sensacionalmente o acesso à Bundesliga ao fim da temporada.

Assim, o caminho de Keidel da terceira divisão até o topo durou pouco mais de dois anos: três aparições na Bundesliga contra Leverkusen, Gladbach e, por último, o Bayern (um gol), além de um jogo na Copa da Alemanha contra o MSV Duisburg (duas assistências), aparentemente bastaram para convencer Klopp de suas qualidades e lhe dar a chance de chegar à seleção.

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Felix Keidel resolve um grande problema na equipe da DFB?

Resta saber se o jogador de 23 anos já traz desde o início o nível necessário para desempenhar um papel decisivo na equipe da DFB. Acima de tudo, o técnico da seleção deve valorizar em Keidel o fato de ele ter uma versatilidade incrível e, por isso, poder ser utilizado sem problemas em várias posições na seleção.

Em sua passagem pelo Ingolstadt, por exemplo, quase não houve função em campo que Keidel não tenha desempenhado. Sua grande incentivadora, a técnica do FCI Sabrina Wittmann, o utilizou tanto nas duas laterais da defesa — sua posição de origem é, na verdade, a lateral direita em uma linha de quatro — quanto no meio-campo central e até no meio-campo ofensivo, como armador e jogador de meio-espaço um pouco mais aberto.

Depois de sua transferência para o Elversberg, sua função passou a ser um pouco mais defensiva. Enquanto na temporada do acesso ele atuou principalmente como lateral-direito, o técnico da SVE, Wagner, aparentemente passou a gostar de utilizá-lo no meio-campo defensivo ao lado de Lukasz Poreba.

Klopp e a equipe da DFB devem estar observando Keidel principalmente como lateral-direito, posição em que nenhum jogador conseguiu realmente convencer desde a aposentadoria de Philipp Lahm e a ida de Joshua Kimmich para o centro. Os antecessores de Klopp, Hansi Flick e Julian Nagelsmann, testaram uma série de alternativas, mas nenhuma foi realmente coroada de sucesso. Da dupla do Leipzig formada por Benjamin Henrichs e Ridle Baku, passando por Josha Vagnoman, do Stuttgart, até o retorno de Kimmich à posição na Copa do Mundo de 2026, a maioria das tentativas foi novamente deixada de lado após uma curta fase de testes.

E assim o futebol alemão segue em busca de uma opção de alta qualidade e, acima de tudo, de longo prazo para a posição de lateral-direito em uma linha de quatro. Possivelmente, é justamente o desconhecido Keidel a solução para esse problema.