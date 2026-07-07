A contratação milionária do Feyenoord de repente não é bem-vinda no primeiro treino

Stéphano Carrillo foi rebaixado para a equipe Sub-21 do Feyenoord, segundo o FR12. O atacante mexicano, que foi contratado por 2,5 milhões de euros, parece ter perdido espaço na equipe principal do clube.

Na janela de transferências de inverno da temporada 2024/25, o Feyenoord chegou a um acordo com o Santos, do México, sobre a transferência do atacante.

No entanto, Carrillo não conseguiu se adaptar imediatamente ao Feyenoord, o que levou o clube a decidir emprestá-lo ao FC Dordrecht.

Em Dordrecht, ele recebeu muitas oportunidades do técnico Dirk Kuijt. Carrillo disputou nada menos que 34 partidas na equipe principal do clube na última temporada. No entanto, o atacante conseguiu balançar as redes apenas quatro vezes.

Agora que o período de empréstimo chegou ao fim, ele não retorna à equipe principal, mas sim à equipe Sub-21 do Feyenoord. Parece que a carreira do jogador de 20 anos em Roterdã chegou ao fim.

Ele ainda tem contrato até meados de 2029 no De Kuip. Segundo o Transfermarkt, seu valor de mercado é de 700.000 euros.

A notícia chama tanta atenção porque, no último sábado, até mesmo o atacante Izu Onunta, de 18 anos, estava na escalação quando o Feyenoord venceu o FC Dordrecht por 6 a 0.



