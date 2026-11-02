Parece que o Barcelona não encerrou o capítulo da contratação de Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter, apesar do fracasso do negócio durante a última janela de transferências de verão. No entanto, a nova tentativa não será fácil, diante da insistência do jogador em obter garantias claras antes de aceitar vestir a camisa do time catalão.

Segundo relatório publicado pela rede "Sky Sport", Bastoni continua sendo um dos alvos que o Barcelona busca contratar, depois de o clube ter mantido seus contatos com o entorno do jogador no período recente, preparando o terreno para uma nova tentativa na próxima janela de transferências de inverno.

Um acordo anterior que não se concretizou

O Barcelona havia avançado consideravelmente em suas negociações com o zagueiro italiano no último verão, chegando a um acordo pessoal com ele sobre um contrato válido até junho de 2031. Porém, o negócio não chegou ao seu desfecho depois que o técnico Hansi Flick decidiu não dar prosseguimento à operação naquele momento.

Ainda assim, os contatos entre os dirigentes do clube catalão e o agente de Bastoni não foram interrompidos, com a transmissão contínua de uma mensagem clara: a de que o Barcelona seria o destino preferido do jogador caso ele decidisse deixar a Inter.

Mas o zagueiro italiano, de 27 anos, segundo a Sky, não deseja se contentar com os acordos anteriores, tendo demonstrado abertura para retomar as negociações, desde que obtenha garantias esportivas quanto ao seu papel dentro do time.

Uma de suas principais exigências consiste em realizar uma reunião direta com Hansi Flick, a fim de conhecer a visão técnica do treinador a seu respeito.

Espera-se que o período que se aproxima registre novas reuniões entre os representantes do clube catalão e o entorno do jogador, numa tentativa de aproximar os pontos de vista e transformar o interesse contínuo em negociações concretas.

A condição da Inter

Do outro lado, a Inter de Milão insiste, de acordo com o relatório, em obter cerca de 70 milhões de euros para abrir mão de seu zagueiro, um valor que pode representar um desafio adicional para o Barcelona diante de sua situação financeira.

O relatório também revelou que a Inter apresentou uma proposta inicial de renovação de contrato de Bastoni aos agentes do jogador, mas ela não os convenceu, o que deixa a porta aberta para as possibilidades de sua saída, sobretudo porque seu contrato atual é válido até junho de 2028.