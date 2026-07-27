O extremo brasileiro Raphinha quer superar a sua desilusão no Mundial e a sua lesão mais recente, juntando-se aos treinos de pré-temporada do Barcelona para a nova época, em Inglaterra, esta semana.

O jornal "Mundo Deportivo" escreveu que Hansi Flick tem motivos para celebrar. Além da contratação de Anthony Gordon (25 anos) e Karim Adeyemi (24 anos), os seus planos ofensivos para a época 2026-2027 vão agora incluir Raphinha (29 anos). Apesar de não ser um novo reforço, foi uma peça fundamental na conquista de cinco títulos pelo Barcelona desde que o treinador alemão assumiu o comando.

O internacional brasileiro deverá juntar-se à equipa a 29 de julho para o estágio de treinos em Inglaterra, que se prolongará até 3 de agosto e incluirá dois jogos de preparação frente ao Birmingham City (31 de julho) e ao Preston North End (3 de agosto), embora o clube não tenha descartado a possibilidade de ele chegar à cidade desportiva hoje para viajar com a equipa.

Desde a eliminação do Brasil no Mundial de 2026 às mãos da Noruega (1-2), no dia 5 de julho, passaram três semanas durante as quais Raphinha conseguiu recuperar da sua lesão muscular mais recente, retomar o ritmo e afastar-se das notícias preocupantes que rodearam a sua participação no Mundial, bem como de uma alegada proposta no valor de 80 milhões de euros do Al-Hilal que não lhe foi apresentada e que Raphinha ignorou. Os relatos indicam que esteve em Orlando (Estados Unidos) e em Ibiza com a família.

Chegou ao Mundial como um dos avançados de maior destaque do Brasil, mas uma lesão muscular sofrida durante a fase de grupos privou-o por completo de participar.

Raphinha abandonou o jogo com o Haiti depois de sentir dores nos isquiotibiais direitos. Os exames médicos confirmaram o problema, mas não foi excluído de forma definitiva. E, no jogo com a Noruega, apesar de ter recebido autorização médica, permaneceu no banco de suplentes. Para o jogador do Barcelona, esta saída dolorosa representou o fim de uma época cheia de altos e baixos.

Com o Barcelona, conquistou títulos apesar dos contratempos físicos em setembro e durante a paragem internacional de março, e chegou ao Mundial como um dos líderes do projeto brasileiro. Mas uma recaída lamentável da lesão que sofreu no jogo entre o Brasil e a França, antes do arranque do Mundial, deitou por terra todas as suas ambições acumuladas.

Aprendeu a lição. E, mais uma vez, foi uma lesão nos isquiotibiais direitos, a mesma que sofreu enquanto jogava pelo Brasil naquele jogo em março, que o afastou do Barcelona durante cinco semanas, coincidindo com a eliminação da equipa na Taça do Rei e na Liga dos Campeões.

A desilusão da eliminação do Mundial agravou-se com o surgimento de alegações sobre problemas financeiros e familiares, que os próximos dele foram obrigados a desmentir. E agora, depois de recuperar destas lesões mais recentes, Raphinha pretende virar a página e concentrar-se em recuperar o seu melhor nível, esse nível que lhe permitiu bater vários recordes pessoais em golos, assistências e desempenho geral durante a primeira época de Flick no Barcelona, e que o tornou candidato à Bola de Ouro da época 2024-2025.

A sua atenção, tal como a do clube, está centrada em pôr fim à série de lesões musculares que o afligiu e o afastou dos relvados em muitos jogos.

O Barcelona vai focar-se fortemente na sua preparação física através de um plano personalizado e específico, para o ajudar a recuperar a sua força física e o nível a que habituou.

O presidente Joan Laporta declarou: "Não temos qualquer intenção de que ele saia do Barcelona".