As ações de Castello Lukeba subiram nos planos do Barcelona, depois que o zagueiro francês se tornou a primeira opção do clube catalão em caso de saída de Baldé durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornal britânico "The Athletic", o Barcelona segue monitorando o mercado de zagueiros, tendo Lukeba na lista de candidatos para reforçar o setor defensivo, especialmente porque o defensor do Leipzig, de 23 anos e 1,84 metro de altura, é alvo do interesse do clube há várias semanas.

Lukeba tinha, durante este verão, uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros, mas o prazo estabelecido para ativá-la já expirou, enquanto o contrato do jogador prevê uma nova cláusula de rescisão no valor de 65 milhões de euros a partir do próximo verão.

A situação pode ser diferente caso o Leipzig aceite negociar a saída de Lukeba durante a atual janela de transferências.

Segundo a rede "Sky Sport Alemanha", o zagueiro francês, caso deixe o clube neste verão, pode ter um valor bem inferior ao da cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

O Leipzig mostrou-se disposto a ouvir propostas, e o valor do negócio pode variar entre 45 e 50 milhões de euros, mas a operação segue vinculada à possibilidade de saída de Baldé.

Hansi Flick, treinador do Barcelona, é um dos principais defensores da ideia de contratar Lukeba, já que o técnico alemão o conhece bem e valoriza de forma especial o potencial do zagueiro francês, capaz de atuar tanto como zagueiro central quanto como lateral-esquerdo.

Flick acompanhou de perto a evolução de Lukeba no Leipzig, onde ele se firmou como um dos mais destacados jovens zagueiros de futuro promissor da Bundesliga.

Lukeba destaca-se por ser um jogador canhoto, além de ter passado pela base do Olympique Lyonnais, antes de se juntar ao Leipzig em 2023, e rapidamente se tornou uma peça importante no elenco da equipe alemã.

Sua velocidade na defesa longe da área, sua capacidade de corrigir posições em espaços abertos, além da qualidade na saída de bola, encaixam-se nas características que o Barcelona busca para o setor defensivo.



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