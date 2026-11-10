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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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A contagem regressiva começou: reunião em Mônaco vai definir o futuro de Carrick no Manchester United

M. Carrick
M. Pochettino
Liverpool x Manchester United
Liverpool
Manchester United
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Horas decisivas

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O destino de Michael Carrick no Manchester United está perto de uma definição, em meio à expectativa por uma reunião decisiva que pode determinar o futuro do treinador inglês e colocar fim à sua passagem no comando técnico do Manchester United.

Segundo o site francês "Foot Mercato", citando a emissora britânica "BBC", a demissão de Carrick parece provável, embora a decisão final ainda não tenha sido tomada.

A emissora esclareceu que o destino do treinador do Manchester United será definido durante uma reunião marcada para quarta-feira, em Mônaco, com a presença do proprietário do clube, Sir Jim Ratcliffe, do diretor-executivo Omar Berrada e do diretor esportivo Jason Wilcox.

E acrescentou que qualquer decisão de romper com Carrick só será anunciada oficialmente a partir de quinta-feira, o que significa que o treinador inglês vive horas decisivas à espera da definição de seu futuro.

O argentino Mauricio Pochettino, atual técnico da seleção dos Estados Unidos, desponta como o candidato mais cotado para suceder Carrick, caso sua saída seja confirmada.

O Manchester United ocupa atualmente a 18ª posição na tabela de classificação da Premier League, uma situação que aumenta a pressão sobre a diretoria para tomar uma decisão definitiva a respeito da comissão técnica.

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