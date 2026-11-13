A contagem regressiva começou: Manchester City aguarda veredito que pode tirá-lo da Premier League

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Um dos casos mais graves da história do futebol inglês se aproxima do momento decisivo, depois de começarem a ficar mais claros os contornos do cronograma da batalha jurídica que o Manchester City trava em defesa própria diante das acusações de violação das regras financeiras da Premier League.

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E enquanto o Manchester City se prepara para enfrentar um novo round do confronto judicial, o meio esportivo aguarda uma decisão que pode virar de cabeça para baixo o futuro do campeão inglês e abrir a porta para punições sem precedentes, que podem chegar ao rebaixamento da Premier League.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol "Marca", citando o jornal britânico "Financial Times", já se conhece a data marcada para o recurso do Manchester City e o início da apresentação de sua defesa, uma vez que se espera que o clube compareça perante o comitê independente em meados de dezembro, em um novo passo dentro do caso que ocupou o futebol inglês e europeu por anos e gerou ampla polêmica em torno do futuro do clube que se acostumou a disputar os maiores títulos.

Segundo o relatório, o Manchester City terá a oportunidade de apresentar seus argumentos jurídicos e responder às acusações feitas contra ele, depois de já ter sido condenado por um comitê independente por cometer violações aos regulamentos financeiros da Premier League. Espera-se que as sessões do recurso durem vários dias, tendo em vista o tamanho do processo e suas complexidades jurídicas, além do grande número de acusações que o clube busca derrubar por completo.

O Manchester City mantém sua posição de rejeição às acusações, pois pretende, por meio do recurso, anular todas as condenações feitas contra ele e evitar qualquer punição que possa prejudicar sua posição esportiva e econômica. Essa etapa adquire uma importância excepcional, porque pode determinar em grande medida o futuro do clube nas competições inglesas e colocar um fim a um dos casos mais polêmicos da história da Premier League.

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E a questão não para nas audiências marcadas para dezembro, pois as previsões, de acordo com o Financial Times, indicam que o comitê independente pode emitir seu veredicto sobre o recurso no início do ano que vem, seguindo-se a isso o anúncio da decisão relacionada às possíveis punições. Assim, o processo pode entrar em sua fase mais delicada com o início de janeiro, depois de ter permanecido suspenso por um longo período em meio a ampla expectativa do público e da imprensa.

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Perda de pontos ou rebaixamento histórico?

O verdadeiro perigo reside na natureza das punições que o Manchester City pode enfrentar caso seu recurso seja rejeitado e as condenações contra ele sejam confirmadas, já que são vários os cenários debatidos na imprensa inglesa, desde a aplicação de uma multa financeira enorme até a perda de um grande número de pontos, chegando à possibilidade do rebaixamento da Premier League, punição que representaria um golpe histórico para o clube.

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As mais recentes especulações vindas da Inglaterra indicam que um dos cenários apresentados consiste em uma grande perda de pontos do Manchester City, o que poderia fazê-lo cair para a segunda divisão, em vez de se limitar a uma punição financeira. E essa perspectiva não para na temporada atual, pois algumas estimativas falam sobre a possibilidade de aplicação de uma perda adicional de pontos na temporada seguinte, o que poderia tornar a missão de retorno direto à Premier League extremamente difícil.

Ainda assim, esses cenários continuam no âmbito das especulações, e nenhuma decisão oficial foi emitida determinando a natureza da punição ou sua dimensão, assim como a data de sua entrada em vigor ainda não está clara. O Financial Times ressalta que as próprias punições podem ser passíveis de recurso, o que significa que o caso talvez não chegue ao seu fim efetivo com a simples emissão do primeiro veredicto, e seus desdobramentos jurídicos e esportivos podem se prolongar por um período adicional.

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Por outro lado, parece que o cronograma previsto reflete uma tendência menos apressada do que se pensava anteriormente, apesar de a Premier League ter demonstrado determinação em acompanhar o caso e chegar a um resultado decisivo. E entre o desejo da liga da Premier League de proteger seus regulamentos financeiros e a insistência do Manchester City em defender sua posição, todas as possibilidades permanecem abertas até a emissão das decisões finais.

Crise jurídica dobra as pressões esportivas

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Esses acontecimentos chegam em um momento em que o Manchester City não vive seus melhores dias na Premier League, depois de ter sofrido um novo golpe na liga inglesa, com a derrota diante do anfitrião Nottingham Forest pelo placar de 3 a 1, pela décima rodada, somando sua terceira derrota consecutiva na competição.

A equipe do treinador Enzo Maresca não conseguiu interromper a série de resultados negativos, depois de ter caído nas duas rodadas anteriores diante de Aston Villa e Brighton, antes de seu sofrimento continuar diante do Nottingham Forest. Com esse resultado, o Manchester City estacionou nos 21 pontos, na terceira colocação, seis pontos atrás do líder Arsenal e um ponto atrás do Brighton, segundo colocado.

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Assim, o Manchester City se encontra diante de duas frentes extremamente difíceis: a primeira dentro das quatro linhas, onde passou a ser cobrado a recuperar seu equilíbrio e reduzir a diferença para seus rivais; e a segunda fora de campo, onde se aproxima o momento decisivo de um caso que pode definir os contornos de seu futuro pelos próximos anos. E entre a ambição de voltar aos pódios de premiação e o fantasma das punições históricas, o clube aguarda semanas decisivas que podem ser as mais difíceis de sua história recente.