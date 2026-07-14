A contagem regressiva começou... Falta apenas um passo para que o astro do Al-Hilal se despeda

O brasileiro Marcos Leonardo está prestes a encerrar sua trajetória no Al-Hilal, da Arábia Saudita, após concluir todas as etapas essenciais que antecedem sua transferência para o Ajax de Amsterdã, na Holanda; resta apenas o anúncio oficial antes do início de uma nova fase em sua carreira profissional.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” revelou que Marcos Leonardo, atacante do Al-Hilal, passou com sucesso nos exames médicos como preparação para sua contratação pelo Ajax, indicando que o clube holandês anunciará oficialmente a assinatura do novo contrato do jogador na terça ou na quarta-feira.

O jornal acrescentou, em seu site, que o Al-Hilal e o Ajax já trocaram todos os documentos oficiais relativos à transação, aguardando a conclusão dos trâmites finais e o anúncio oficial.

No domingo, o jornal “Al-Riyadiah” havia revelado, citando uma fonte exclusiva, que os dois clubes chegaram a um acordo definitivo para a transferência do atacante brasileiro para o Ajax por cerca de 20 milhões de euros, a serem pagos em duas parcelas.

O Al-Hilal havia contratado Marcos Leonardo, vindo do Benfica, de Portugal, em janeiro de 2024, por cerca de 40 milhões de euros, com um contrato de cinco anos, antes de o clube decidir aceitar sua saída durante a atual janela de transferências.

Durante sua passagem pelo Al-Hilal, o atacante brasileiro disputou 82 partidas em diversas competições, nas quais marcou 48 gols e deu 5 assistências, deixando uma marca ofensiva clara na equipe.

Vale lembrar que o Atlético de Madrid, da Espanha, tentou contratar Marcos Leonardo por empréstimo durante a última janela de transferências de inverno, mas a negociação não foi concretizada naquela ocasião, antes que o Ajax conseguisse agora fechar sua contratação de forma definitiva.