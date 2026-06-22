A construção do novo estádio do Manchester United está mais perto: marco crucial alcançado

O Manchester United adquiriu a maior parte do terreno necessário para a construção de um novo estádio, conforme informou o clube por meio de canais oficiais. Este é um marco importante na visão de longo prazo para transformar a área de Old Trafford.

O clube de Manchester pretende construir, em um futuro próximo, um estádio com capacidade para 100.000 espectadores. Esse novo estádio se tornará a maior arena esportiva do Reino Unido.

“O estádio deve atuar como catalisador para a reurbanização do bairro vizinho e contribuir para a criação de um dos destinos de esporte e entretenimento mais dinâmicos e de referência mundial”, pode-se ler no site.

O clube adquiriu o terreno de 25 hectares, localizado a cerca de 350 metros a noroeste do estádio atual. O clube informou que entrará em contato com as empresas afetadas pelos planos para apoiá-las durante o período de transição.

Além disso, o projeto de renovação de toda a área resultará em 15.000 novas moradias, criará 48.000 novos empregos em nível local e 90.000 em nível nacional.

Collette Roche, responsável pelo desenvolvimento do estádio, explica no site os avanços relacionados ao novo estádio. “Como podemos construir tão perto de Old Trafford, podemos preservar o patrimônio, as tradições e os rituais que são tão importantes para nossos torcedores.”

“Estamos empenhados em construir, junto com nossos torcedores — e não apenas para eles —, um estádio de classe mundial, no qual o ambiente, a acessibilidade financeira e a acessibilidade sejam fundamentais para a nossa visão.”

“Foi fundamental adquirir o terreno certo para o nosso novo estádio, e o terreno que compramos nos oferece o palco para construir um estádio de verdadeira classe mundial que honre nosso passado e esteja pronto para o nosso futuro”, afirmou Roche.