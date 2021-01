A Conmebol TV vai passar Palmeiras x Santos pela final da Libertadores? Como assistir?

Novidade nas transmissões do torneio em 2020, o serviço de pay-per-view exibiu alguns duelos importantes com exclusividade

No começo de 2020, poucos imaginavam que certas partidas da seriam exibidas em um pay-per-view. Com a Globo deixando de transmitir a competição devido à pandemia do coronavírus, a Conmebol inaugurou um serviço de assinatura próprio, em parceria com a Band Sports, para transmitir alguns duelos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim, fica o questionamento: quem assinou o PPV da Conmebol TV terá direito a assistir a final da competição pelo serviço?

Mais times

A resposta é não. A final da Libertadores não será exibida pelo serviço de pay-per-view. Desta maneira, o confronto, pelo menos no , só será transmitido por SBT, na TV aberta, e Fox Sports, na TV fechada.

Por outro lado, fora do Brasil, o confronto será exibido para mais de 170 países, incluindo redes de TV aberta como a BBC, na . Brasileiros que vivem fora do país, então, não terão dificuldade para assistir ao confronto.

Enquanto esperam para jogar a final da Libertadores, e vão atuando pelo Campeonato Brasileiro e já falam em poupar jogadores na próxima rodada, a última antes da decisão. Enquanto o vai em busca do tetra, o quer levantar a taça pela segunda vez.

De qualquer jeito, os assinantes da Conmebol TV podem se ligar na decisão por outras plataformas. Ao contrário do que aconteceu na final da Sul-Americana, quando o serviço transmitiu o título do Defensa y Justicia sobre o Lanús, a grande decisão do torneio continental não passará no PPV.

Santos e Palmeiras entram em campo em busca da "glória eterna" neste sábado (30), às 17h (de Brasília), pela final da Copa Libertadores da América de 2020.