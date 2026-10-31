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Fabian Hurzeler exaltou a confiança crescente de seu elenco no Brighton após a vitória marcante por 1 a 0 sobre o Manchester City no Etihad Stadium. O resultado não só deu o troco pela recente eliminação na Carabao Cup, como também consolidou a equipe como uma candidata de fato às primeiras posições da Premier League.

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Brighton mostra força defensiva para neutralizar o Manchester City

O Brighton chegou ao Etihad Stadium poucos dias depois de uma dolorosa derrota em uma competição de copa para o mesmo adversário, mas sua atuação na tarde de sábado foi marcada por enorme disciplina tática e força mental. O time se tornou o primeiro visitante a impedir que o Manchester City marcasse em uma partida de liga em casa desde agosto de 2025, estatística que evidencia a solidez defensiva construída por Fabian Hurzeler.

A intervenção mais espetacular de Verbruggen veio no segundo tempo, quando ele mostrou reflexos impressionantes para impedir um gol de Matheus Nunes à queima-roupa. Hurzeler destacou como atuações individuais desse nível fortalecem o espírito coletivo da equipe. “É importante ter essa mentalidade e espalhá-la pelo ambiente em que trabalhamos, e acreditar é fundamental para vencer jogos desse tipo”, explicou Hurzeler, em declarações reproduzidas pela BBC Sport. “Vir aqui enfrentar o City, uma das melhores equipes da liga, é sempre especial. É preciso ser brilhante no básico, e todos contribuíram.”

Ele acrescentou: “Desde terça-feira, quando viajamos [para Manchester], queríamos passar quatro bons dias, aproveitá-los e terminar bem. Todos podem comemorar esta vitória hoje.”

Hurzeler descarta falar em título apesar da ascensão ao G4

A vitória em Manchester inevitavelmente gerou comparações com a conquista histórica do Leicester City em 2016, especialmente porque o Brighton ocupa a terceira posição na tabela, a apenas dois pontos de Arsenal e City. Depois de já ter vencido o Arsenal por 3 a 0 em setembro, o Brighton mostra que pode competir regularmente com os melhores. Apesar do crescente entusiasmo da torcida, Hurzeler e seus jogadores estão determinados a manter os pés no chão enquanto a temporada se aproxima de seu terço intermediário. O foco, em vez disso, está no desenvolvimento de um estilo de jogo agressivo e implacável.

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O goleiro do Brighton Bart Verbruggen expressou a mesma visão ao ser perguntado sobre a possibilidade de manter a disputa pelo título, preferindo se concentrar nos desafios imediatos. “Estamos no nono jogo, então não muito”, afirmou o goleiro. “Vamos pensar em um jogo de cada vez e ver o que acontece, porque ainda temos muitos jogos. Estamos apenas concentrados, todos os dias, no que vem pela frente e no trabalho que temos a fazer. Vamos continuar assim e ver aonde isso nos leva no fim da temporada. Estamos felizes com a forma como estamos jogando, não apenas com os resultados, mas também com o nosso futebol. Precisamos continuar desenvolvendo esse estilo e essa implacabilidade, e podemos conquistar grandes coisas.”