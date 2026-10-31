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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

“A confiança é fundamental para vencer esses jogos!”: Fabian Hurzeler exalta mentalidade do Brighton após vitória de peso que expõe fragilidades do Manchester City

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Fabian Hurzeler exaltou a confiança crescente de seu elenco no Brighton após a vitória marcante por 1 a 0 sobre o Manchester City no Etihad Stadium. O resultado não só deu o troco pela recente eliminação na Carabao Cup, como também consolidou a equipe como uma candidata de fato às primeiras posições da Premier League.

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Brighton mostra força defensiva para neutralizar o Manchester City

O Brighton chegou ao Etihad Stadium poucos dias depois de uma dolorosa derrota em uma competição de copa para o mesmo adversário, mas sua atuação na tarde de sábado foi marcada por enorme disciplina tática e força mental. O time se tornou o primeiro visitante a impedir que o Manchester City marcasse em uma partida de liga em casa desde agosto de 2025, estatística que evidencia a solidez defensiva construída por Fabian Hurzeler.

A intervenção mais espetacular de Verbruggen veio no segundo tempo, quando ele mostrou reflexos impressionantes para impedir um gol de Matheus Nunes à queima-roupa. Hurzeler destacou como atuações individuais desse nível fortalecem o espírito coletivo da equipe. “É importante ter essa mentalidade e espalhá-la pelo ambiente em que trabalhamos, e acreditar é fundamental para vencer jogos desse tipo”, explicou Hurzeler, em declarações reproduzidas pela BBC Sport. “Vir aqui enfrentar o City, uma das melhores equipes da liga, é sempre especial. É preciso ser brilhante no básico, e todos contribuíram.”

Ele acrescentou: “Desde terça-feira, quando viajamos [para Manchester], queríamos passar quatro bons dias, aproveitá-los e terminar bem. Todos podem comemorar esta vitória hoje.”

Hurzeler descarta falar em título apesar da ascensão ao G4

A vitória em Manchester inevitavelmente gerou comparações com a conquista histórica do Leicester City em 2016, especialmente porque o Brighton ocupa a terceira posição na tabela, a apenas dois pontos de Arsenal e City. Depois de já ter vencido o Arsenal por 3 a 0 em setembro, o Brighton mostra que pode competir regularmente com os melhores. Apesar do crescente entusiasmo da torcida, Hurzeler e seus jogadores estão determinados a manter os pés no chão enquanto a temporada se aproxima de seu terço intermediário. O foco, em vez disso, está no desenvolvimento de um estilo de jogo agressivo e implacável.

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O goleiro do Brighton Bart Verbruggen expressou a mesma visão ao ser perguntado sobre a possibilidade de manter a disputa pelo título, preferindo se concentrar nos desafios imediatos. “Estamos no nono jogo, então não muito”, afirmou o goleiro. “Vamos pensar em um jogo de cada vez e ver o que acontece, porque ainda temos muitos jogos. Estamos apenas concentrados, todos os dias, no que vem pela frente e no trabalho que temos a fazer. Vamos continuar assim e ver aonde isso nos leva no fim da temporada. Estamos felizes com a forma como estamos jogando, não apenas com os resultados, mas também com o nosso futebol. Precisamos continuar desenvolvendo esse estilo e essa implacabilidade, e podemos conquistar grandes coisas.”

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”