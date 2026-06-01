A confiança do adversário da seleção holandesa na Copa do Mundo sofre mais um golpe após uma derrota acachapante

A Suécia sofreu uma dolorosa derrota na noite de segunda-feira. Em um amistoso contra a Noruega, o adversário da seleção holandesa na Copa do Mundo foi derrotado por 3 a 1, mas o placar poderia ter sido muito mais acirrado.

É importante ressaltar que a equipe do técnico Graham Potter ainda não estava com o elenco completo, embora isso também não fosse o caso da Noruega. Alexander Isak acabou entrando como reserva, mas Viktor Gyökeres nem sequer estava presente. Erling Haaland assistiu atentamente ao jogo em nome dos noruegueses.

O ritmo foi muito acelerado na fase inicial. Já aos 8 minutos, a bola entrou pela primeira vez no gol: um chute forte de Julian Ryerson tinha a intenção de ser um remate, mas foi habilmente desviado de cabeça por Jørgen Strand Larsen. Com isso, a bola acabou indo direto no canto.

Dez minutos depois, a vantagem da Noruega já havia dobrado. Antonio Nusa habilmente dominou a bola na área com a perna direita e, com um chute forte, não deu chances ao goleiro Jacob Widell Zetterstrom: 2 a 0.

A Suécia não tinha absolutamente nada a oferecer e, além disso, tratava-se principalmente de minimizar os danos. No entanto, Strand Larsen voltou a marcar aos 37 minutos. Desta vez, o cruzamento de Ryerson foi intencional e o atacante cabeceou para o 3 a 0.

Após o intervalo, Potter fez algumas alterações, o que, pelo menos, fez com que a Suécia entrasse um pouco melhor no jogo. Embora as maiores chances ainda fossem da Noruega, Isak, com um pouco de sorte, reduziu para 3 a 1.

Com isso, o dano para a Suécia ficou relativamente limitado, pois a Noruega estava soberana e já deveria ter ampliado muito mais o placar, especialmente no primeiro tempo. No geral, ainda assim uma decepção para a Suécia, que entra em campo mais uma vez antes da Copa do Mundo. Na quinta-feira, a Grécia será o adversário.

A seleção holandesa disputará a segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Suécia. O confronto acontecerá no dia 20 de junho, em Houston, nos Estados Unidos.