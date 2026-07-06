A Confederação Brasileira desmente Trump: suas acusações são infundadas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta segunda-feira, seu total apoio ao árbitro brasileiro Rafael Klaus, que mostrou o cartão vermelho ao atacante da seleção dos Estados Unidos, Folarin Balagun, em resposta às recentes acusações feitas pelo presidente americano Donald Trump, ressaltando que o árbitro possui “uma trajetória repleta de excelência técnica, conduta ética e respeito absoluto pelo futebol”.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou um comunicado enviado à mídia brasileira, no qual defendeu o árbitro Rafael Klaus, afirmando que ele é considerado um dos árbitros mais destacados do mundo atualmente e que seu histórico profissional não inclui nenhum incidente que possa pôr em dúvida sua imparcialidade ou alimentar qualquer tipo de suspeita.

A CBF também afirmou que Klaus goza de reconhecimento mundial como um dos melhores árbitros ainda em atividade, ressaltando que “em toda a sua carreira não há nenhum elemento que prejudique sua reputação ou alimente qualquer tipo de suspeita”.

Da mesma forma, a Federação Paulista de Futebol, à qual Klaus pertence, anunciou seu apoio “incondicional” ao árbitro, considerando que o que ele enfrentou não passa de “insinuações lamentáveis que tentam, sem qualquer fundamento, pôr em dúvida sua imparcialidade”.

A Federação ressaltou que Klaus possui uma reputação impecável, construída com base em “ética, seriedade, dedicação e excelência técnica”, afirmando que nunca houve em sua carreira profissional qualquer “ocorrência” que suscitasse suspeitas.

A Federação lembrou que o árbitro, de 46 anos, foi escolhido para apitar partidas em duas edições da Copa do Mundo e apitou a final da Copa América de 2024, além de ter apitado sete finais do Campeonato do Estado de São Paulo.

Essas declarações oficiais vieram na sequência das declarações de Trump, que criticou a decisão do árbitro brasileiro de expulsar Folarin Balogun, atacante da seleção dos Estados Unidos, durante a partida das oitavas de final contra a seleção da Bósnia e Herzegovina, antes que a punição fosse posteriormente anulada.

Após a partida, que terminou com a vitória dos anfitriões por 2 a 0, Trump revelou que solicitou à Federação Internacional de Futebol (FIFA) que revisasse o caso, pois não considerou a jogada do atacante do Mônaco uma falta, descrevendo Klaus como “um pouco suspeito”.

O presidente americano disse: “Achei que se tratava de dois grandes atletas correndo a toda velocidade, que se chocaram e se enroscaram; não foi uma situação em que uma pessoa bateu na cara da outra ou algo do tipo”.

E acrescentou: “Essa decisão, que parece um pouco suspeita, se vocês analisarem o histórico dele... Não quero dizer isso porque não gosto de gerar polêmica, mas é muito suspeita”.

A decisão de anular a suspensão de Balugun, artilheiro da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo com três gols, gerou ampla polêmica, já que federações continentais, como a Federação Europeia de Futebol, consideraram que o ocorrido compromete a “integridade e credibilidade” da Copa do Mundo.

A UEFA afirmou, em comunicado contundente: “Quando a garantia da aplicação das regras deixa de ser assegurada por aqueles que devem protegê-las, a integridade do jogo fica em dúvida e a credibilidade do torneio é prejudicada”, descrevendo a decisão da FIFA como “sem precedentes, incompreensível e injustificável”.