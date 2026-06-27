A Confederação Brasileira de Futebol está indignada e enviou uma carta ao presidente da FIFA, Gianni Infantino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou uma carta ao presidente da FIFA, Gianni Infantino. O motivo foi um gol anulado de Vinícius Júnior contra a Escócia.

Vinícius foi o grande destaque da seleção brasileira na madrugada de quarta para quinta-feira. Com dois gols, ele contribuiu decisivamente para a vitória por 0 a 3 sobre a Escócia.

No entanto, por pouco o astro não teria conseguido até mesmo um hat-trick. Um de seus gols foi anulado após intervenção do VAR, pois ele teria cometido uma falta em Jack Hendry momentos antes.

A Confederação Brasileira de Futebol não está satisfeita com isso, conforme informou por meio de uma carta assinada pelo presidente Samir Xaud. “Se o princípio orientador desta Copa do Mundo é respeitar a interpretação do árbitro e limitar ao mínimo a intervenção do VAR, é essencial que essa filosofia seja aplicada de forma consistente.”

O que possivelmente contribui para a indignação da Confederação Brasileira é o árbitro: César Ramos. Ele já havia apitado a partida entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo de 2018.

Naquela ocasião, um gol de Steven Zuber pela Suíça foi validado, embora, pouco antes, ele tivesse cometido, na opinião da seleção brasileira, uma falta em Miranda. Isso ainda não foi esquecido no Brasil.

“É compreensível que surjam dúvidas quando o mesmo árbitro está novamente envolvido em uma decisão importante que afeta o Brasil durante a Copa do Mundo”, diz ainda a carta. Com a carta, a Confederação Brasileira de Futebol espera que a FIFA reflita sobre suas próprias ações.