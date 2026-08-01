O xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da Confederação Asiática de Futebol, saudou a decisão da FIFA de retirar o projeto FIFA Forward Enterprise, que tinha como objetivo criar uma nova entidade comercial que permitiria o envolvimento de investidores do setor privado nos direitos comerciais dos torneios da entidade máxima do futebol mundial.

O presidente da Confederação Asiática afirmou, em comunicado oficial, neste sábado, que essa medida representa uma oportunidade de reafirmar a importância de adotar uma abordagem consultiva nas questões que afetam o futuro do futebol mundial, e pediu que a FIFA apresente quaisquer iniciativas semelhantes no futuro às confederações continentais, ao conselho da FIFA, às federações nacionais membros e a todas as partes interessadas, no momento adequado e com o máximo grau de transparência.

Disse o xeque Salman: "O futuro do futebol mundial deve sempre ser traçado por meio de uma consulta adequada, do diálogo coletivo e do respeito às estruturas de governança estabelecidas em nosso esporte".

Acrescentou que a Confederação Asiática está pronta para apoiar qualquer iniciativa que fortaleça a unidade da família do futebol, contribua para o desenvolvimento do esporte em nível mundial e traga benefícios concretos para todas as partes.

A Confederação Asiática havia expressado anteriormente sua indignação com a medida da FIFA de lançar a ideia do projeto sem consulta às confederações continentais.

O presidente da Confederação Asiática também agradeceu às federações nacionais membros, elogiando a unidade e a solidariedade que demonstraram no período recente.

E explicou: "Sinto-me orgulhoso porque todas as nossas federações nacionais membros se mantiveram unidas e depositaram sua confiança na Confederação Asiática para buscar respostas em seu nome sobre uma questão de extrema importância relacionada ao futuro da governança do futebol mundial. Agradeço-lhes pela paciência, solidariedade e unidade, e reafirmo que a Confederação Asiática sempre atuará em defesa de seus melhores interesses".

Gianni Infantino, presidente da FIFA, havia anunciado nas primeiras horas da manhã de sábado a retirada do projeto FIFA Forward Enterprise, após a crescente onda de rejeição que enfrentou nos últimos dias por parte de diversas confederações continentais e dirigentes do futebol.

Infantino explicou, em comunicado oficial, que o projeto tinha como objetivo "fornecer uma base para continuar fortalecendo as federações nacionais membros da FIFA e apoiar o futebol em diferentes partes do mundo, especialmente nos países mais necessitados".

O presidente da FIFA destacou que a implementação do projeto estava, desde o início, condicionada à obtenção do apoio da maioria das federações nacionais membros, e que ele seria submetido a um processo de consulta com as federações nacionais, o conselho da FIFA, as confederações continentais e demais partes interessadas.

O projeto enfrentou uma oposição crescente nos últimos dias, depois que a FIFA propôs a criação de uma nova empresa que assumiria a gestão das atividades comerciais e a organização dos torneios, com a possibilidade de venda de uma parte dela a investidores do setor privado.

A União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) declarou sua rejeição categórica à proposta, ameaçando boicotar todos os torneios da FIFA caso o projeto seguisse adiante, antes que se juntassem aos opositores a Confederação Asiática de Futebol e a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

A crise também presenciou a renúncia do norte-americano Carlos Cordeiro, importante assessor do presidente da FIFA, em protesto contra o projeto, além de críticas públicas do francês Kevin Lamour, diretor executivo de operações da entidade máxima do futebol mundial, antes que Infantino anunciasse oficialmente a retirada da proposta, encerrando um dos projetos mais polêmicos da história da FIFA.