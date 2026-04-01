A Confederação Asiática de Futebol rejeita o pedido do Al-Ahli de Jeddah

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) rejeitou o pedido da diretoria do Al-Ahli de Jeddah, antes do confronto contra o Al-Duhail do Catar, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o Al-Ahli de Jeddah solicitou à Confederação Asiática a alteração da data do jogo contra o Al-Duhail, marcado para 13 de abril, no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, mas o pedido foi rejeitado.

O Al-Ahli enfrentará o Al-Duhail às 17h45, horário da Arábia Saudita, no Estádio Al-Inmaa, seguido pela partida entre o Al-Hilal e o Al-Sadd, do Catar, às 21h do mesmo dia, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Riad.

A diretoria do Al-Ahli de Jeddah desejava alterar o horário para atender aos torcedores que desejam assistir à partida, mas a Confederação Asiática de Futebol (AFC) negou o pedido ao clube saudita.

Na manhã da última quarta-feira, a Confederação Asiática realizou o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia na capital da Malásia, Kuala Lumpur, que será sediada pela cidade de Jeddah.

O vencedor do confronto entre o Al-Ahli e o Al-Duhail, do Catar, enfrentará o Johor Darul Ta’zim, da Malásia, enquanto o time japonês Vissel Kobe aguarda o vencedor da partida entre Al-Hilal e Al-Sadd. O vencedor da partida entre o Al-Ittihad e o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, enfrentará o Machida Zelvia, do Japão, e o vencedor da partida entre o Tractor, do Irã, e o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, o Buriram United tailandês.

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