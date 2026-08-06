A Confederação Africana de Futebol aceita as desculpas da Fifa e renova seu apoio a Infantino

O Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol (CAF) apoiou por unanimidade a "atualização" apresentada pelo presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, e pelo secretário-geral Mattias Grafström sobre a iniciativa "Fifa Forward", reafirmando seu compromisso de colocar o futebol africano entre os melhores do mundo e de se ater às melhores práticas de governança e transparência.

A CAF, em comunicado oficial, tomou conhecimento do conteúdo da atualização, que reconheceu a ocorrência de erros no processo de criação do proposto projeto FIFA Forward Enterprise, ressaltando que não houve a intenção de excluir o conselho da Fifa e as federações-membros do processo, e que o assunto deveria ter sido tratado de forma diferente.

Infantino e Grafström apresentaram um pedido de desculpas explícito por esses erros, com o compromisso de não repeti-los, anunciando a realização de uma revisão necessária cujo relatório com os resultados será encaminhado ao conselho da Fifa em sua próxima reunião. A proposta que seria apresentada para aprovação das federações-membros e do conselho da Fifa também foi retirada, com a ressalva de que todos os procedimentos foram feitos de acordo com o marco regulatório da Fifa, apesar dos erros ocorridos.

O presidente da Confederação Africana de Futebol, doutor Patrice Motsepe, afirmou que a CAF recebe e apoia a atualização conjunta, enfatizando que a entidade continuará focada no desenvolvimento do futebol africano e reafirma seu compromisso de se ater às melhores práticas globais de governança, transparência e auditoria.

Motsepe acrescentou que o compromisso com a governança, os procedimentos legais e a transparência é de suma importância e inegociável na África, sendo esse o comportamento que a CAF espera dos governos, empresas e instituições, e com o qual a própria entidade se compromete.

Motsepe reafirmou o compromisso da CAF de continuar trabalhando com a Fifa, as federações-membros e as demais confederações continentais para proteger as melhores práticas de governança, os procedimentos legais e a transparência, e contribuir para o desenvolvimento do futebol mundial.

Ele apontou a continuidade do foco da entidade no desenvolvimento de jogadores, jogadoras, treinadores e das seleções nacionais das 54 federações-membros, além dos torneios para amadores e profissionais no continente.

Motsepe revelou o avanço nas negociações com patrocinadores, parceiros e investidores atuais e novos para garantir a autossuficiência financeira e a independência da CAF, e continuar a construção e o desenvolvimento de estádios e infraestrutura.

Ele destacou ainda o avanço nos preparativos para a Copa Africana de Nações "TotalEnergies", marcada para o Quênia, a Tanzânia e Uganda, além de outros torneios.

O Comitê Executivo reafirmou seu apoio unânime ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o agradeceu por seu apoio ao futebol africano, além de agradecer a ele, ao secretário-geral Mattias Grafström e à administração da Fifa pela organização da Copa do Mundo de 2026.

O comunicado elogiou o alto nível da Copa Africana de Nações feminina, atualmente disputada no Marrocos, destacando que ela alcançou um sucesso brilhante.