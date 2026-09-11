Em 25 de agosto de 2026, a notícia causou repercussão de que os ex-profissionais do Bayern de Munique Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer e Lucas Hernandez, junto com o grupo de investimento LEAD/ADvantage, adquiriram 90 por cento das ações do Estrela Amadora, clube da primeira divisão de Portugal, por cerca de 40 milhões de euros.

Diante dos nomes de peso entre os investidores, o verdadeiro protagonista desse negócio acabou passando um pouco despercebido. O novo presidente do clube e CEO do Estrela Amadora é um muniquense de apenas 35 anos, que nos últimos dez anos se desenvolveu como um dos funcionários mais importantes nos bastidores do Bayern de Munique e cuja saída no verão abriu, na equipe por trás da equipe, uma lacuna tão grande quanto a da ex-team manager e chefe de estratégia Kathleen Krüger, que agora é presidente do conselho do Hamburger SV.

O rosto juvenil de Johannes Mösmang, esse é o nome do novo CEO do Estrela Amadora, deve parecer bastante familiar para muitos interessados em futebol. Sempre que o Bayern contratava um novo jogador nos últimos anos e lhe mostrava sua nova casa e local de trabalho, em algum momento Mösmang inevitavelmente também aparecia na imagem.

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O que Johannes Mösmang fazia no Bayern de Munique?

Durante muito tempo, ele foi encarregado da integração, depois chefe de atendimento aos jogadores e, no fim, também trabalhou no scouting. Entre suas muitas tarefas estava buscar os reforços no aeroporto, mostrar tudo a eles, ajudar em trâmites burocráticos, traduzir quando necessário e simplesmente estar ali por eles. Com alguns reforços que chegariam depois, Mösmang já teria mantido contato pelo Instagram antes mesmo de os responsáveis do Bayern fazerem uma consulta oficial. O supervisor de jogadores como porta de entrada. É preciso imaginar Mösmang como um bom ouvinte e um talentoso sussurrador de jogadores, que entendia muito bem como o futebol de hoje funciona.

Agora, esse antigo "faz-tudo" no Bayern (Mösmang sobre Mösmang) é presidente do conselho de um clube da primeira divisão em Portugal e também negocia transferências de jogadores com seus antigos chefes. Pois no fim de julho Lovro Zvoranek, emprestado pelo Bayern nas últimas temporadas ao Sturm Graz e ao Grasshoppers Zurique, se transferiu para Amadora por uma taxa de 1,5 milhão de euros. Mösmang e o grupo de investidores ainda não mandavam oficialmente no subúrbio de Lisboa naquele momento, a aquisição ainda não tinha sido concluída, mas já estariam atuando ao menos de forma consultiva desde o início de julho. Os alemães também já teriam participado da venda do zagueiro Otavio ao Eintracht Frankfurt por cinco milhões de euros.

O que Johannes Mösmang tem a ver com a lenda do Bayern Claudio Pizarro?

Que a troca com os muniquenses poderia seguir próxima foi indicado por Mösmang em sua apresentação em Amadora no fim de agosto. A troca com o Bayern seria mantida, "como já aconteceu com a chegada de Lovro Zvonarek", disse Mösmang na ocasião.

Aliás, como os jornalistas portugueses registraram com satisfação, em bom português. Mösmang fala cinco línguas fluentemente: além de suas línguas maternas, alemão e espanhol, também inglês, português e francês, além de um pouco de italiano. Abençoado quem tem um pai alemão e uma mãe peruana e, além disso, viveu por três anos na juventude em São Paulo, no Brasil, onde jogou futebol; nas categorias de base do São Paulo, Mösmang atuou como meio-campista central e lateral-direito, entre outros ao lado do ex-astro do Tottenham Lucas Moura. Mösmang não chegou a ser profissional, mas o futebol ainda assim se tornou sua profissão.

Após voltar à Alemanha e concluir com sucesso o ensino médio, Mösmang estudou direito em Heidelberg e, paralelamente, jogou, entre outros lugares, no clube da cidade natal de Hansi Flick, o FC Bammental. Ele chegou ao Bayern por meio de um estágio, conseguido para ele na época pelo provavelmente peruano mais famoso de Munique: Claudio Pizarro, amigo próximo da família Mösmang há muitos anos. O mundo do futebol é pequeno.

Os investidores do Estrela Amadora já jogaram em uma liga de Kickbase

Uma das primeiras tarefas de Mösmang no Bayern de Munique foi ajudar o português Renato Sanches a se adaptar à vida em Munique. Mösmang traduziu para Sanches, ajudou em trâmites burocráticos, jogou Playstation com ele e assim por diante. Sanches, que, coincidência das coincidências, nasceu em Amadora, também não conseguiu se firmar no Bayern mesmo em duas passagens; o meio-campista antes visto como supertalento e futuro candidato à Bola de Ouro agora tem 29 anos e, após muitas idas e vindas, está sem clube desde este verão.

Mösmang, porém, fez carreira rapidamente no recordista alemão. E assim, o quarteto de destaque que agora assumiu o Estrela Amadora tem em comum, naturalmente, o fato de todos se conhecerem do Bayern de Munique. Mas, acima de tudo, eles têm em comum o fato de todos serem próximos de Mösmang. Nas redes sociais, há todo tipo de fotos de Mösmang com Müller, Hummels e Hernandez. Além disso, pelo menos desde a pandemia, todos jogam em uma liga conjunta de Kickbase. Em um podcast de 2021 que vale a pena ouvir, Mösmang conta aos criadores do app de fantasy football sobre sua trajetória e o entusiasmo por Kickbase dele, de Hummels, Müller e companhia. Agora, os amigos do Kickbase dão um passo além: do fantasy football para a gestão real.

Por que a Liga Portugal é tão interessante para investidores?

Mas por que Portugal? Os motivos são evidentes: a Liga Portugal, claro que sobretudo graças aos clubes mais fortes, Benfica, Sporting e FC Porto, não está tão distante das cinco principais ligas da Europa. O nível esportivo é comparável ao da liga belga e da holandesa e, em todo caso, melhor do que o da Bundesliga austríaca. No ranking de cinco anos da Uefa, a liga ocupa atualmente o sexto lugar, atrás da Ligue 1.

Além disso, há um modelo de negócio dos clubes portugueses especialmente lucrativo para investidores, já que eles sempre se entenderam como clubes formadores e vendedores. As estruturas de scouting e desenvolvimento de jogadores estão em alto nível, e soma-se a isso também uma certa habilidade de negociação dos agentes portugueses. "Os dez clubes mais bem-sucedidos fora de Benfica, Porto e Sporting geraram juntos, em dez anos, mais de 700 milhões de euros de saldo positivo em transferências. Isso não é uma dica secreta, isso é o modelo de negócio do país", disse Felix Krüger, outrora braço direito de Max Eberl como coordenador esportivo no RB Leipzig e hoje presidente do clube da quarta divisão portuguesa Sintrense, recentemente ao Münchner Merkur.

Mösmang também explicou as vantagens da liga portuguesa. Não haveria "restrições para a contratação de estrangeiros de fora da UE. Isso significa: posso contratar jogadores de qualquer região do mundo". E esse parece ser o plano: Amadora deve se tornar uma plataforma de salto para talentos de países em desenvolvimento do futebol. Neste verão, porém, chegaram primeiro jogadores da Sérvia (o novo capitão Stefan Lekovic, 22, do Estrela Vermelha de Belgrado), Espanha (Joan Jordan, 32, do Sevilla), França (Lucas Mincarelli, 22, do Montpellier) ou Alemanha (além do já citado Zvoranek, também o emprestado do Stuttgart Jeremy Arvealo e o sul-coreano Si-Woo Yang, do Fortuna Düsseldorf II).

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Quem está por trás do fundo de investimento com o qual Thomas Müller, Mats Hummels e companhia compraram o Estrela Amadora?

O início de temporada foi satisfatório: nos quatro primeiros jogos da liga, ainda não houve derrota, e com seis pontos o time ocupa o nono lugar. Os investidores da Alemanha também garantiram um interesse um pouco maior do público: 4.691 torcedores compareceram, em média, aos dois jogos em casa disputados até agora; na temporada passada, a média ainda era de 3.353. Em comparação com a Alemanha, isso naturalmente soa até engraçado, no Bayern às vezes mais torcedores se interessam pelos treinos abertos ao público, ainda mais porque o Estadio Jose Gomes também tem apenas 9.288 lugares. Mas, em Portugal, quase 5 mil torcedores já bastam para o nono lugar em público. Mösmang, porém, vê um potencial bem maior. Na apresentação, anunciou que se queria investir em infraestrutura. Isso inclui estádio e centro de treinamento, mas também áreas como scouting, academia de base, dados e IA.

Nesse contexto, é interessante observar em quais empresas o fundo alemão de investimento LEAD e seu braço esportivo ADvantage, que concretizou a aquisição, também investem. Amadora é o primeiro clube de futebol do portfólio. Até aqui, os investimentos haviam sido feitos sobretudo em empresas de tecnologia esportiva. Os financiadores por trás da LEAD, aliás, vêm do entorno da família Dassler, a família fundadora da Adidas.

Mais um motivo para não subestimar o projeto. Claro, esportivamente o clube dificilmente conseguirá alcançar Benfica, Sporting e FC Porto, os três grandes do futebol português, mas as posições logo atrás deles não estão cimentadas. Como atualmente cinco clubes portugueses podem jogar competições internacionais, certamente há espaço para um clube de investidores com ambição.

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O que Thomas Müller e Mats Hummels devem fazer no Estrela Amadora?

Quão rápido um azarão comandado de forma estrategicamente inteligente pode subir foi provado nos últimos anos pelo Como 1907, na Itália. Quando foi adquirido em 2019 com dinheiro da Indonésia por um fundo britânico, o clube jogava até na quarta divisão. Após três acessos e as entradas dos ex-profissionais Cesc Fabregas, hoje também técnico do Como cobiçado por meia Europa, e Thierry Henry, o Como celebrou agora sua estreia na Champions League contra o RB Leipzig.

Isso, em comparação com o Como, parece um clube de investidores da velha escola; celebridades de Hollywood ainda não deram as caras entre os "chutadores de energético" e o RB também não é exatamente visto como uma atração turística. E, enquanto o RB Leipzig foi fundado principalmente para promover um produto, o Como 1907 quer criar uma marca própria e vendê-la. Até aqui com bastante sucesso. E, claro, no RB também não são ex-estrelas mundiais do futebol que mandam, muito menos têm participação no clube.

Também no Amadora, Müller, Hummels, Sommer e Hernandez devem ser envolvidos nas operações.

"Queremos expertise em todas as áreas. Yann é responsável pelos goleiros, Mats pela defesa e Thomas pelo ataque. Eles ajudam principalmente na avaliação dos jogadores e de potenciais reforços", disse Mösmang à Bayerischen Rundfunk. Os investidores devem dizer "se são a favor ou contra uma contratação. Naturalmente, eles também ajudam em questões de networking e imagem externa. Eles também participam das conversas com jogadores. Para eles, é um primeiro nível para realmente poderem se testar na gestão."

Hummels confirma isso. O investimento é um passo importante, "para eu descobrir qual será o trabalho certo para mim no futebol no futuro", disse ele à Spiegel.

E também entre os torcedores, o modelo parece ser mais o Como do que o Leipzig. "Não vou convencer nenhum português que torça para Sporting, Benfica ou Porto. Mas acredito que posso convencer muitas pessoas fora de Portugal a se tornarem torcedoras do Estrela", diz Mösmang.

O Estrela Amadora já ganhou algum título?

Tornar-se o segundo clube preferido dos torcedores é algo que alguns clubes vêm buscando recentemente. Porque é assim: o público ama histórias de ascensão, e isso não acontece só desde que existem as redes sociais, mas os mecanismos das redes certamente reforçaram esse fenômeno. Se um clube antes relativamente desconhecido de Portugal de repente passar a chamar atenção, essa é a esperança, novas possibilidades podem se abrir de repente. É o fenômeno Bodö/Glimt.

Assim como no caso do primeiro adversário do Bayern na Champions League nesta temporada, não faz tanto tempo que o Amadora teve problemas financeiros. Em 2010, a equipe chegou até a ser completamente retirada das competições; após uma fusão com um clube da terceira divisão em 2020, o clube voltou a receber o antigo nome. Por isso, o clube ainda não conquistou um título oficial. E até mesmo o clube predecessor com o mesmo nome tem em seu palmarés apenas uma Copa de Portugal de 1989/990. Muito espaço para crescer.