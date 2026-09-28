O cenário parecia perfeito entre os grandes clubes do futebol europeu, como se as antigas divergências entre Madri e a UEFA a respeito do projeto da Superliga fossem coisa do passado. Mas a decisão de condenar o Manchester City por violação das regras financeiras da Premier League reabriu processos delicados dentro do futebol europeu e lançou novas sombras sobre a relação entre os clubes e os órgãos responsáveis pela organização das competições.

A decisão veio horas antes do início da reunião da Associação Europeia de Clubes de Futebol (EFC) na capital dinamarquesa, Copenhague, associação anteriormente conhecida como Associação Europeia de Clubes (ECA), que reúne mais de 800 clubes.

A entidade é presidida pelo catariano Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, desde a cisão vivida pelos clubes fundadores do projeto da Superliga, que retornaram quase todos ao sistema europeu, com exceção do Real Madrid, que segue atuando de forma independente nesse tema.

Espera-se que o caso do Manchester City roube grande parte das atenções durante a reunião, depois que a condenação do clube inglês voltou a levantar antigas perguntas sobre o grau de consistência na aplicação das regras financeiras aos diferentes clubes, num momento em que críticos avaliam que alguns clubes cumpriram os regulamentos enquanto outros se beneficiaram de maiores margens de atuação dentro do sistema.

City e Paris no centro da polêmica

Manchester City e Paris Saint-Germain sempre estiveram entre os clubes que mais suscitaram questionamentos sobre as fontes de financiamento e o valor de alguns contratos de patrocínio comercial.

Entre as 115 acusações apresentadas pela Premier League ao Manchester City, dezenas dizem respeito a contratos comerciais cujo valor teria sido inflado, por meio de acordos de patrocínio ligados a empresas de Abu Dhabi, de acordo com o processo ao qual o clube inglês foi submetido.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain e seu presidente Nasser Al-Khelaifi enfrentam críticas e acusações semelhantes de diferentes partes a respeito da natureza de suas relações comerciais e financeiras ligadas ao Catar, o que coloca Al-Khelaifi em uma posição extremamente delicada, já que ele não preside apenas o Paris Saint-Germain, mas também comanda a instituição que representa os interesses de centenas de clubes europeus.

O paradoxo se acentua diante do fato de que o presidente de um dos clubes em torno dos quais giram esses debates é ele mesmo o presidente da associação que deveria representar todos os clubes europeus, o que faz da reunião de Copenhague uma potencial arena importante para discutir os desdobramentos da decisão sobre o Manchester City e o que ela pode acarretar para o futuro das relações entre os grandes clubes.

Durante a reunião, Al-Khelaifi estará cercado por vários de seus aliados de destaque no futebol europeu, entre eles figuras como Ceferin, Gil Marín e Laporta. No entanto, lidar com os desdobramentos deixados pelo caso do Manchester City não será uma tarefa fácil, especialmente com a ampliação do círculo de partes que começaram a falar em direitos financeiros e possíveis indenizações.

Clubes da Premier League se mobilizam

Os desdobramentos do caso não param nas fronteiras do Manchester City, já que os outros 19 clubes da Premier League buscam os meios legais pelos quais possam reivindicar indenizações pelas perdas que dizem ter sofrido ao longo dos últimos anos, caso comprovem que as irregularidades atribuídas ao clube afetaram a competição ou a distribuição de receitas e oportunidades dentro do campeonato.

A questão gerou reações também de jogadores antigos e atuais, entre eles David de Gea, que expressou sua indignação nas redes sociais com uma frase irônica: "Quantos títulos da Premier League eu ganhei?", em referência à polêmica em torno dos títulos conquistados pelo Manchester City ao longo dos últimos anos.

O assunto não se restringiu aos clubes ingleses, pois surgiram relatos na Romênia falando da possibilidade de o Barcelona estudar a questão de reivindicar indenizações, em decorrência de sua eliminação diante do Manchester City nas fases da Liga dos Campeões da Europa em 2016 e dos desdobramentos financeiros que isso teria acarretado ao clube, segundo esses relatos.

Assim, a decisão de condenar o Manchester City deixou de ser apenas um caso ligado à violação de regulamentos financeiros dentro da Premier League e se transformou em um processo mais amplo, capaz de reabrir a discussão sobre a justiça da competição, a forma de aplicação das regras e a responsabilidade financeira dos clubes, além da possibilidade de surgirem reivindicações financeiras de partes que se consideram prejudicadas pelas irregularidades objeto do caso.

E, no momento em que a Associação Europeia de Clubes se prepara para sua reunião em Copenhague, Al-Khelaifi se vê diante de um processo novo e complexo dentro de uma das maiores instituições que representam os clubes no continente, depois que o caso do Manchester City trouxe a tensão de volta ao primeiro plano e ameaçou reabrir processos que o futebol europeu acreditava estar começando a encerrar.