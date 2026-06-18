A Colômbia tem um ótimo início na Copa do Mundo com uma vitória conquistada com muito esforço sobre o estreante Uzbequistão

A Colômbia começou com tudo na Copa do Mundo. Os sul-americanos foram superiores ao estreante Uzbequistão em sua primeira partida da fase de grupos, embora o adversário tenha oferecido resistência: 1 a 3. Luis Díaz foi fundamental para a vitória da Colômbia, com uma assistência e um gol, levando a equipe à liderança do Grupo K com três pontos. Portugal e a República Democrática do Congo vêm em seguida, com um ponto cada.

O Uzbequistão não pareceu sofrer de nervosismo e partiu para o ataque com frequência na fase inicial. O técnico Fábio Cannavaro percebeu, porém, que as chances eram limitadas e que o artilheiro Eldor Shomurodov recebia poucas bolas.

Após um início bastante discreto, a Colômbia entrou melhor no jogo e deu sinais de vida pela primeira vez com Jhon Arias. O atacante do Palmeiras chutou um metro ao lado. Pouco depois, os “Los Cafeteros” chegaram ainda mais perto do primeiro gol, quando o craque Luis Díaz acertou a trave em um ângulo complicado.

Cerca de cinco minutos antes do intervalo, e logo após a polêmica colisão entre Abdukodir Khusanov e um cinegrafista, a Colômbia finalmente abriu o placar de forma merecida. Díaz olhou para cima e deu um passe perfurante para Daniel Muñoz, que, com a perna levantada, abriu o placar de maneira espetacular: 0 a 1.

Cannavaro interveio e colocou sangue novo em campo com Dostonbek Khamdamov e Farrukh Sayfiev. Isso deu ao Uzbequistão um pouco mais de estabilidade e, por fim, também seu primeiro gol em uma Copa do Mundo. O goleiro Camilo Vargas fez uma defesa medíocre em um chute forte e Abbosbek Fayzullaev completou para o gol: 1 a 1.

Infelizmente para o Uzbequistão, o empate durou apenas cinco minutos. Gustavo Puerta manteve uma excelente visão de jogo e passou para Díaz, cujo chute, que poderia ter sido defendido, entrou após bater nos braços do goleiro uzbeque Utkir Yusupov: 1 a 2.

A Colômbia demorou muito para definir o jogo e, pouco antes do fim, quase sofreu o empate. O meio-campista central Akmal Mozgovoy se desmarcou na área e chutou com efeito, mandando a bola cerca de um metro e meio acima do gol de Vargas.

Aos 99 minutos, a Colômbia acabou de vez com todas as ilusões do Uzbequistão. Cucho Hernández disputou a bola na linha lateral, venceu o duelo e deu um excelente cruzamento para o também reserva Jaminton Campaz, que cabeceou com convicção: 1 a 3.

Depois que Bekhruz Karimov ainda acertou a trave com um chute fantástico, o árbitro Anthony Taylor deu o fim da partida. O Uzbequistão enfrenta Portugal em sua próxima partida, enquanto a Colômbia enfrentará a República Democrática do Congo.