O jogador da seleção alemã desabou em campo em dois amistosos contra RB Leipzig e Heidenheim e precisou ser substituído nas duas ocasiões. Por fim, ele tornou público que sofre de "ausências", uma disfunção neurológica. Desde então, não voltou a atuar pelo Bayern de Munique. Na sequência, o Bayern informou que já sabia da doença havia bastante tempo. Os desmaios teriam sido consequência de uma mudança na medicação.





"A maior de todas as coisas que vivi no Bayern de Munique foi o nome Jamal Musiala", disse Matthäus sobre o tema no Sky90. Ele explicou: "O clube sabe disso há seis, sete, oito meses. Mas não são só o presidente e o médico que sabem. O elenco inteiro sabe. E nada vazou. Aí se vê a união. Não só em campo, mas também fora dele."

Matthäus elogiou a forma como o clube de Munique lidou com esse tema sensível. Musiala atualmente voltou a treinar no Bayern, mas ainda não está claro se ele voltará a integrar o elenco do técnico Vincent Kompany para o jogo da Copa contra o VfL Osnabrück, marcado para esta quarta-feira: "Muito respeito por lidar com um tema assim de forma tão unida e correta. Só posso dizer: chapéu para o Bayern", elogiou Matthäus.

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Musiala perdeu grande parte da última temporada por causa de uma fratura na fíbula. Em janeiro, ele fez seu retorno e precisou de algum tempo para voltar ao ritmo. Ainda assim, foi convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo neste verão, mas no torneio, assim como muitos outros jogadores da seleção alemã, não deixou uma impressão duradoura.