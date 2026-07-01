'A cidade natal do jogador do FC Groningen, Robin Kelder, vai render uma transferência notável'

Robin Kelder pode realizar uma transferência de destaque ainda antes de sua estreia na equipe principal do FC Groningen, segundo o jornal Dagblad van het Noorden. O jovem talento de 21 anos está em negociações com o Al-Fateh, da Arábia Saudita.

Kelder nasceu em 2005 em Dharaan, onde seu pai trabalhava, e a cerca de uma hora de carro da cidade onde o Al-Fateh está sediado: Al-Mubarraz. Por ter nascido lá, Kelder também possui a nacionalidade saudita.

Como os clubes da Liga Profissional Saudita operam com um número máximo de jogadores estrangeiros, Kelder é uma opção muito atraente para a décima primeira vaga (das dezoito) da última temporada.

Na Liga Profissional Saudita, os clubes podem ter no máximo oito jogadores estrangeiros em seu elenco, uma restrição que, aliás, não se aplica às competições da copa nacional.

Kelder assinou seu primeiro contrato profissional com o Groningen em dezembro passado, clube que tem a opção de prorrogar por mais uma temporada seu contrato, válido até meados de 2027.

Kelder venceu com o Sub-21 do FC Groningen a final do campeonato nacional nessa categoria etária e, atualmente, treina com o time principal.

No entanto, parece que não haverá uma estreia (oficial) na equipe principal. O agente Ferdi Görgülü expressou ao DVHN sua expectativa de que os clubes cheguem a um acordo em breve.