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O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, admite que enfrentar o ex-clube Hamburgo no sábado sempre será especial, apesar da passagem marcada por lesões como jogador. De volta ao Volksparkstadion com motivação extra após a derrota em Lille na quarta-feira, Kompany alertou que seu time precisa estar à altura do bom desempenho do HSV em casa.

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Kompany se prepara para retorno emocionante ao Volksparkstadion

A visita ao Hamburgo pela Bundesliga no sábado tem um significado pessoal profundo para o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, que passou dois anos como jogador do clube do norte da Alemanha, entre 2006 e 2008, antes de se transferir para o Manchester City. Contratado pelo HSV junto ao Anderlecht por 10 milhões de euros em junho de 2006, Kompany teve a primeira temporada prejudicada por lesões e, mais tarde, enfrentou uma disputa em torno das Olimpíadas de 2008. Ainda assim, guarda boas lembranças da cidade.

“Sempre será um jogo especial para mim. Não sei por quê. Não fiquei lá por muito tempo, mas a cidade e as pessoas mexem com você”, disse Kompany na sexta-feira. “Mas temos motivação extra para conquistar os três pontos, porque estamos enfrentando nossos desafios neste momento.”

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Em busca de reação após a primeira derrota de 2026/27

Depois de conquistar a tríplice coroa nacional na temporada passada e renovar seu contrato com o Bayern até 2029, Kompany viu seu time sofrer a primeira derrota da campanha de 2026/27 ao perder por 2 a 1 para o Lille, na França, pela Champions League, na quarta-feira. Ele afirmou que o elenco continua sincero, concentrado e determinado a reagir imediatamente.

“Nossa prioridade absoluta agora é o jogo entre HSV e Bayern. Queremos mostrar uma reação após a derrota para o Lille”, declarou Kompany. “Estamos concentrados, no nosso próprio ambiente... É um espaço onde podemos dizer qualquer coisa, onde sempre podemos ser sinceros uns com os outros.”

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Respeito pela sequência do HSV em casa e pelos elogios de Polzin

Desde que voltou à Bundesliga em 2025, o Hamburgo, 12º colocado, venceu três jogos seguidos em casa pela liga, sequência superada apenas pelo RB Leipzig, e empatou por 2 a 2 com o Bayern no Volksparkstadion em janeiro, apesar da derrota por 4 a 0 para o Werder Bremen no último fim de semana. O técnico do HSV, Merlin Polzin, recebeu bem o desafio, apesar de ter perdido Miro Muheim, Albert Sambi Lokonga, Yussuf Poulsen, Bilal Nadir e Nicolai Remberg por lesão.

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“Conquistamos o acesso para poder jogar contra os melhores. Agora vamos enfrentar, de longe, o melhor time da Alemanha e um dos melhores da Europa”, disse Polzin.

Recordes em jogo no norte da Alemanha

O Hamburgo não vence o Bayern há 19 confrontos pela liga, enquanto o zagueiro Dayot Upamecano chega ao jogo de sábado invicto em suas últimas 54 partidas pela Bundesliga, a apenas duas do recorde histórico da competição, de 56, estabelecido por Jerome Boateng.

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Com o Borussia Dortmund dois pontos à frente na liderança, Kompany está determinado a deixar o lugar onde jogou com os três pontos.