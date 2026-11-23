Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O perfil do meio-campista agradaria especialmente ao técnico do Real Madrid.

Felix Nmecha, do Borussia Dortmund, teria voltado a ser um nome em pauta no Real Madrid por desejo do técnico Jose Mourinho. A informação é do jornal esportivo espanhol Sport. Segundo a publicação, o jogador da seleção alemã, apresentado como um "monstro do meio-campo", reúne muitas das qualidades que o técnico português gostaria de ter no meio-campo do Real Madrid : força física, capacidade de percorrer o campo, presença e boas ações com e sem a bola. Na visão de Mourinho, Nmecha poderia ser "a chave para o sucesso de seu projeto" em Madri.

Mourinho voltou ao comando do Real após dois anos sem títulos para o clube. Com 11 vitórias nos primeiros 13 jogos do campeonato, a equipe madrilenha ocupa atualmente a segunda posição, três pontos atrás do arquirrival Barcelona. Em sua primeira janela de transferências de verão, Mourinho reformulou bastante o time e também apostou em jogadores mais experientes, como Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate e Bernardo Silva. Além disso, o Real contratou dois jovens talentos: Yan Diomande, por 125 milhões de euros junto ao RB Leipzig, e Carlos Espi, por 25 milhões de euros junto ao Levante.

Há algum tempo, Nmecha vem sendo associado a uma saída do Borussia Dortmund por um valor elevado. Os aurinegros supostamente pedem 100 milhões de euros pelo meio-campista, enquanto o jornal espanhol especula sobre uma transferência por 80 milhões de euros. "Sua contratação acrescentaria um tipo de jogador diferente das opções atuais, que pode ser especialmente valioso em partidas de altíssima intensidade", afirma a publicação.

Publicidade Publicidade

Desde as saídas de Toni Kroos e Luka Modric, o meio-campo tem sido o grande problema do Real Madrid. Na avaliação de muitos especialistas, a falta de substitutos à altura para a dupla contribuiu para os dois anos sem títulos sob o comando de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa.

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Nmecha disputou 17 partidas oficiais pelo Borussia Dortmund em todas as competições nesta temporada e marcou cinco gols. Pela Alemanha, soma 15 jogos e três gols desde sua estreia, em março de 2023.