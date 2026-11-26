Compartilhar Siga GOAL no Google

Vincent Kompany se recusou a entrar em pânico após o Bayern de Munique sofrer sua primeira derrota da temporada, diante do Lille, na noite de quarta-feira. O técnico belga manteve a confiança mesmo depois de ver seu time perder a vantagem na França e ficar em uma posição delicada na competição europeia.

Publicidade

Domínio no primeiro tempo desmorona na França

O campeão da Bundesliga parecia a caminho da vitória na quinta rodada quando Dayot Upamecano abriu o placar antes do intervalo. No entanto, o time da Ligue 1 virou a partida no segundo tempo: um gol de Ayase Ueda e um gol contra de Aleksandar Pavlovic garantiram a vitória apertada dos donos da casa.

Kompany e Laimer lamentam queda de rendimento no segundo tempo

Em entrevista à DAZN após o apito final, Kompany reconheceu a queda acentuada do Bayern depois do intervalo, mas evitou uma reação exagerada.

“Não quero amenizar nada, mas a Champions League não se decide aqui hoje”, disse o técnico do Bayern. “O primeiro tempo foi exatamente como imaginávamos. No geral, foi muito bom. Só não conseguimos mais encontrar nosso ritmo no segundo tempo. Isso faz parte do futebol, você sempre precisa jogar do seu jeito até o último minuto.”

Konrad Laimer compartilhou a frustração do técnico com a perda de intensidade e alertou que adversários europeus punem qualquer queda de rendimento.

Publicidade Publicidade

“Fomos agressivos e tivemos boa energia, mas perdemos um pouco disso no segundo tempo”, acrescentou o defensor. “Se você não atingir seu melhor nível possível na Champions League, sairá de mãos vazias. Agora precisamos nos recuperar rapidamente porque voltamos a jogar no sábado.”

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Chances de terminar entre os oito primeiros seguem vivas

Com a derrota, o Bayern ocupa a 15ª posição na tabela da fase de liga, embora esteja a apenas dois pontos dos oito primeiros. Depois de perder por 6 a 5 no placar agregado para o PSG, que acabaria campeão, nas semifinais da temporada passada, o time alemão ainda tem espaço para se recuperar.

Kompany defendeu o empenho do elenco e pediu união após a primeira derrota da equipe na temporada.

Publicidade

“Não posso reclamar da nossa energia”, continuou o belga. “Agora temos que lutar para criar nossa própria sorte, permanecer unidos, batalhar e até aproveitar um pouco essa luta.”

Desafio imediato na Bundesliga será em Hamburgo

As atenções se voltam rapidamente para a Bundesliga no sábado, quando o Bayern visita o Hamburgo sabendo que uma vitória o levará de volta à liderança. O Borussia Dortmund, atual líder, tem dois pontos de vantagem e recebe o Bayer Leverkusen no domingo.

Publicidade

Além disso, a campanha europeia do Bayern depende dos três jogos restantes da fase de liga: partidas em casa contra Slavia Praga e Real Betis, além de uma visita ao Manchester United.