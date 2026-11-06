Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Tom Bischof se firmou como substituto confiável de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic no Bayern de Munique nesta temporada. Ou será que já é mais do que isso?

Há muito tempo se sabe que Tom Bischof tem habilidade para dar passes e ótima técnica de chute. Agora, aos 21 anos, ele também demonstrou pela primeira vez seu espírito de luta no maior dos palcos. Justamente contra o Atlético de Madrid, certa vez definido por Thomas Müller, em uma frase que se tornou célebre, como "os maiores arruaceiros do futebol europeu".

Na vitória do Bayern de Munique por 2 a 0 sobre o Atlético, na terça-feira, Bischof entrou de forma um tanto surpreendente no time titular no lugar de Aleksandar Pavlovic, que estava com um leve problema físico. Ao lado de Joshua Kimmich, teve uma atuação madura e, no geral, impressionante.

Bischof mostrou a habitual segurança com a bola e, além disso, seu chute de longe, bloqueado pela defesa, deu origem ao gol que abriu o placar, marcado por Lennart Karl. Mas o que mais chamou a atenção foi seu trabalho sem a bola. Segundo o site de estatísticas WhoScored , Bischof registrou seis desarmes bem-sucedidos, estabelecendo um recorde na atual temporada da Liga dos Campeões. Com algumas recuperações de bola, iniciou boas jogadas de ataque. Seu aproveitamento de 78% nos duelos também foi muito alto.

Publicidade Publicidade

A atuação de Bischof em Madri foi, até agora, o ponto alto de sua notável evolução no Bayern de Munique. Ele já se estabeleceu como alternativa confiável a Kimmich e Pavlovic, titulares previstos para as duas vagas de volante. É possível que Bischof agora entre até mesmo na disputa por uma vaga entre os titulares no meio-campo central. Com isso, uma aposta da direção esportiva, liderada pelo diretor de futebol Max Eberl, começa a dar certo.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Tom Bischof assumiu o papel de Leon Goretzka no Bayern de Munique

Bischof chegou de graça ao Bayern de Munique em 2025, vindo do TSG Hoffenheim. Em sua primeira temporada, firmou-se como um jogador versátil do elenco. Em vez de atuar em sua posição preferida, no meio-campo central, foi utilizado principalmente pelas laterais defensivas. Dos 1.655 minutos que disputou ao todo, apenas 271 foram pelo meio, onde Leon Goretzka era a primeira opção para substituir Kimmich e Pavlovic.

Goretzka deixou o Bayern de Munique de graça no verão. Em vez de contratar um substituto de fora, como algumas pessoas defendiam, os dirigentes confiaram em Bischof e até lhe deram, como um pequeno símbolo de prestígio, a camisa 8 que pertencia a Goretzka. "Temos muita esperança e muita confiança nele. Estou convencido de que ele está maduro para isso e vai crescer nessa função", disse o diretor esportivo Christoph Freund. "Tom está pronto para dar o próximo passo no Bayern de Munique."

Publicidade

Como não havia sido convocado para a Copa do Mundo pelo ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, Bischof era o único profissional experiente e em condições físicas no início oficial dos treinos. Sua pré-temporada correu muito bem, e ele saiu dela como um dos grandes destaques.

IMAGO

Após empate com o Arsenal, Steven Gerrard elogiou Bischof e Pavlovic

Ao contrário da temporada anterior, Bischof atuou exclusivamente no meio-campo central desde o verão e foi titular nessa posição em sete dos 15 jogos oficiais disputados até agora. Com os problemas físicos de Kimmich e Pavlovic, seu tempo em campo aumentou rapidamente nas últimas semanas: ele começou jogando em quatro das cinco partidas mais recentes.

Publicidade

Bischof já havia mostrado que pode atuar no mais alto nível na Liga dos Campeões, no empate por 2 a 2 com o Arsenal, finalista da edição anterior, há duas semanas. Na ocasião, entrou no time titular no lugar de Kimmich, ausente devido à morte do pai. Ao lado de Pavlovic, Bischof teve uma atuação menos chamativa, no geral, do que agora contra o Atlético, mas a dupla ainda assim ganhou destaque.

Steven Gerrard, que foi um dos melhores meio-campistas deste milênio, elogiou os dois em seu papel de comentarista de TV: "Os dois realmente me impressionaram esta noite. Jogaram de forma excepcional em uma partida desta importância."

Publicidade

Kimmich, Pavlovic e Bischof também disputam espaço na seleção alemã

Por causa do calendário apertado, Kimmich, Pavlovic e Bischof ainda terão muitos minutos em campo nesta temporada. A questão é quem terá a preferência nos próximos jogos importantes. Pavlovic continua com um leve problema físico. Segundo o técnico interino Aaron Danks, é preciso avaliar sua situação "dia após dia". Assim, é possível que Kimmich e Bischof comecem jogando novamente no sábado (15h30), contra o Mainz 05.

Depois, a disputa entre os três continuará com outra camisa. Todos fazem parte do elenco da seleção alemã e também competem por tempo de jogo por lá. Na última série de jogos da seleção, o capitão Kimmich decepcionou inicialmente, antes de Pavlovic e Bischof se destacarem após a troca planejada na escalação. Ao contrário do que acontece no Bayern de Munique, os três poderiam, em tese, jogar juntos no esquema 4-3-3 de Jürgen Klopp. Nesse caso, porém, não haveria espaço para Florian Wirtz e Felix Nmecha.