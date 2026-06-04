A cantora que interpretou o "Wilhelmus" antes do jogo Holanda x Argélia reage aos erros

Sera de Bruin interpretou o hino nacional holandês na quarta-feira, antes do jogo Holanda x Argélia (0 a 1). Nessa ocasião, a cantora cometeu dois erros. Um dia depois, SERA, como é conhecido seu nome artístico, relembra com o Algemeen Dagblad sua apresentação no estádio De Kuip.

A cantora de 32 anos, natural de Sliedrecht, cantou no início do hino “ben ik tot in den dood” em vez de “blijf ik tot in den dood”. Em seguida, ela cantou “onvereerd” em vez de “onverveerd”. Isso causou bastante polêmica, principalmente no X.

A artista holandesa teve a liberdade artística de interpretar o Wilhelmus à sua maneira, ou seja, com violão. Além disso, houve os ensaios necessários. “Você só quer fazer tudo certo, então eu realmente enchi cadernos inteiros com a letra. Tem que estar tudo gravado na sua cabeça.”

SERA só percebeu depois, no camarim, ao rever as imagens, que o canto do hino nacional não tinha sido totalmente impecável. “Eu me esforcei muito, mas é claro que o nervosismo influencia. É um momento especial em um estádio lotado, com milhões de pessoas assistindo, e você tem que cantar o hino do seu país. Acho isso simplesmente muito emocionante.”

Além das críticas, também houve muitos elogios, como destaca SERA. “Fiz isso realmente com as melhores intenções e pratiquei muito. Fico chateada por ter cometido erros. Mas ainda estou muito orgulhosa de ter podido estar lá.”

SERA está, acima de tudo, orgulhosa. Se for convidada novamente para cantar o Wilhelmus, ela “com certeza aproveitaria essa oportunidade com as duas mãos”.