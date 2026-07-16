A canção do tormento e a lição de Messi... Lágrimas molham as primeiras páginas dos jornais da Inglaterra após os dois gols da Argentina

A derrota da seleção inglesa para a Argentina por 1 a 2 na semifinal da Copa do Mundo de 2026 dominou as manchetes dos jornais britânicos publicados nesta manhã de quinta-feira.

A seleção argentina conseguiu reverter o placar, passando de um gol atrás para uma vitória dramática nos últimos minutos, garantindo assim sua vaga na final e um confronto com a Espanha, enquanto a Inglaterra enfrentará a França na disputa pelo terceiro lugar, em meio a um clima de grande decepção.

Os jornais britânicos atribuíram a culpa ao desempenho da seleção inglesa, especialmente durante a última meia hora da partida, considerando que a equipe desperdiçou a chance de classificação depois de estar à frente no placar com um gol marcado por Anthony Gordon, antes de sofrer dois gols no final da partida, assinados por Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

O jornal The Independent escolheu a manchete “A decepção da Inglaterra” e a acompanhou com uma foto de Harry Kane sentado, abatido, após o apito final, em uma cena que simbolizou a decepção da seleção inglesa.

Já o Daily Mail foi além e escreveu na manchete da primeira página: “A noite em que nosso sonho finalmente morreu”, antes de descrever o que aconteceu como “a canção do tormento” que o povo inglês vive após a derrota para “o adversário que vocês conhecem”.

Em suas páginas esportivas, o jornal dirigiu críticas claras a Harry Kane, considerando que ele não conseguiu deixar sua marca durante o confronto, enquanto elogiou o que descreveu como uma “lição de futebol” dada por Lionel Messi, afirmando que o capitão da Argentina realizou uma “nova exibição excepcional” que contribuiu para destruir os sonhos dos ingleses.

Por sua vez, o Daily Express destacou o sofrimento contínuo da seleção inglesa em grandes torneios e escolheu a manchete: “O tormento continua... e a espera não tem fim”.

O jornal destacou que a Inglaterra, berço do futebol, continua à espera de seu segundo título mundial desde a conquista histórica de 1966, considerando que o sonho de repetir essa conquista se desfez mais uma vez após a derrota para a Argentina.

Acrescentou em sua reportagem que a decepção vivida pelos ingleses surgiu após o desmoronamento do sonho de recuperar a glória de 1966, na sequência da derrota para a Argentina na semifinal.