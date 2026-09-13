A CANAL+ e a LaLigaanunciaramhojea assinaturade um acordoestratégicopioneirode combateà pirataria,que abrangecerca de 50 paísesnaEuropa,na Áfricasubsaarianae no Haiti.

O acordo representaumadasmaisambiciosasformasdecooperaçãodetodosos temposentreumaemissoraglobale umagrandecompetiçãoesportiva,para enfrentarumadasmaioresameaçasquea indústriado esporteenfrentahoje.





Paris – Madri, 11 de setembro de 2026: por meio dessa iniciativa sem precedentes entre uma emissora e uma organização esportiva, a CANAL+ e a LaLiga reunirão suas expertises, tecnologias e capacidades de execução de medidas no combate à pirataria. Já estando entre as entidades mais comprometidas e proativas nesse campo, os parceiros elevam seus esforços a um novo patamar para proteger o ecossistema esportivo e seu modelo de financiamento, ao mesmo tempo em que continuam a oferecer experiências futebolísticas excepcionais aos torcedores.

Essa cooperação permitirá que as duas instituições troquem informações, coordenem estratégias de execução de medidas e acelerem a ação contra as redes de distribuição ilegal que operam em múltiplas regiões.

Javier Tebas, presidente da LaLiga, disse: “A pirataria representa um dos maiores desafios para o futuro do esporte, e é um problema que nenhuma instituição consegue enfrentar sozinha. Por isso, parcerias como esta são de extrema importância. Ao unirmos nossos esforços com a CANAL+, reunimos tecnologia, informação e experiência operacional para proteger o valor de nossas competições, defender os investimentos feitos pelas emissoras e pelos clubes e, em última análise, proteger o futuro do futebol.”

Maxime Saada, CEO da CANAL+, disse: “A dimensão sem precedentes desta parceria reflete a importância estratégica que a CANAL+ atribui ao combate à pirataria de conteúdo. Fico especialmente satisfeito por nosso grupo compartilhar uma convicção comum com a LaLiga, que é uma das ligas esportivas mais comprometidas com o combate à pirataria, a de que a pirataria mina todo o ecossistema esportivo. Ao reunirmos nossas expertises no combate à pirataria, reforçamos significativamente nossa capacidade de tomar medidas.”

E prosseguiu: “Todos os agentes da indústria do esporte, sem exceção, e, de forma mais ampla, todas as partes interessadas nas indústrias audiovisual e criativa, devem desempenhar um papel no enfrentamento do flagelo da pirataria. A CANAL+ assume plenamente sua responsabilidade, e esta parceria é um chamado a todos os agentes do setor para que façam o mesmo.”





Proteger o valor do conteúdo esportivo para garantir o futuro do esporte

Cada transmissão ilegal de uma partida de futebol priva todo o ecossistema esportivo, tanto no nível amador quanto no profissional, de recursos vitais e necessários ao seu desenvolvimento, desde o financiamento das categorias de base e o apoio a clubes de diferentes portes até o investimento na produção audiovisual que leva às telas as maiores competições esportivas do mundo.

A pirataria deixou de ser apenas uma questão relacionada a direitos de transmissão e publicação; tornou-se uma das maiores ameaças à sustentabilidade do esporte, pois mina o investimento, a inovação e o valor de longo prazo dos direitos audiovisuais.

Com o esporte no centro das estratégias de crescimento de ambas, a CANAL+ e a LaLiga estão determinadas a intensificar seus esforços no combate à pirataria e a reforçar a proteção do conteúdo esportivo que tanto os assinantes da CANAL+ quanto os torcedores da LaLiga apreciam.





Um acordo histórico que fortalece a relação de longa data entre a CANAL+ e a LaLiga

A CANAL+, atualmente presente em cerca de 70 países, e a LaLiga construíram uma relação de longa data por meio da distribuição de conteúdo do futebol espanhol. Essa parceria começou na França e depois se expandiu gradualmente por toda a Europa, pela África e pelo Haiti, crescendo em paralelo à expansão internacional do canal e à popularidade global das competições da LaLiga.

Essa nova aliança estratégica representa uma evolução natural dessa relação, pois amplia o âmbito da cooperação para além da distribuição de conteúdo, incluindo o trabalho conjunto para proteger o valor de longo prazo dos direitos esportivos e apoiar um futuro sustentável para essa indústria.





Proteger torcedores e consumidores: um compromisso comum entre a CANAL+ e a LaLiga

Para a CANAL+ e a LaLiga, proteger o conteúdo esportivo significa também proteger os torcedores e os consumidores. Isso porque os serviços ilegais expõem os usuários a riscos muito reais, incluindo roubo de dados pessoais, softwares maliciosos, fraude e acesso a conteúdo não regulamentado. Ao reforçarem seus esforços conjuntos no combate à pirataria, os parceiros pretendem oferecer aos torcedores um acesso seguro, confiável e de alta qualidade a uma das competições de futebol mais acompanhadas do mundo.

A parceria reflete ainda um compromisso comum de promover um ecossistema digital mais saudável, no qual a inovação, o investimento e a criatividade sejam recompensados e no qual os torcedores possam desfrutar de conteúdo esportivo de qualidade com confiança.





Sobre a LaLiga

A LaLiga é o maior ecossistema de futebol do mundo. É uma organização esportiva privada composta por 20 sociedades esportivas anônimas/clubes da LaLiga EA Sports e por 22 clubes da LaLiga Hypermotion, sendo a entidade responsável pela organização das competições nacionais de futebol profissional. A LaLiga tem mais de 268 milhões de seguidores em todo o mundo por meio de 16 plataformas de redes sociais, em 20 idiomas diferentes. Sua sede fica em Madri (Espanha), e ela possui a mais ampla rede internacional de qualquer instituição esportiva, estando presente em 35 países por meio de 8 escritórios. A LaLiga desenvolve seu trabalho social por meio de sua fundação e foi a primeira liga de futebol profissional do mundo a criar uma competição para jogadores de futebol com deficiência intelectual, chamada: LaLiga Genuine Movistar.





Sobre a CANAL+

A CANAL+ é uma empresa global de mídia e entretenimento com posição de liderança na Europa e na África. Mais de 40 milhões de assinantes desfrutam da plataforma de entretenimento CANAL+, que reúne os melhores filmes locais e internacionais, esportes ao vivo, séries de televisão e muito mais. A CANAL+ atua em mais de 70 países e conta com cerca de 15.000 funcionários.

A CANAL+ atua ao longo de toda a cadeia de valor audiovisual, incluindo produção, transmissão, distribuição e agregação. Além das operações de TV paga e dos serviços de streaming online na Europa, na África e na Ásia, o grupo consolidado inclui:





o MultiChoice Group, a plataforma de entretenimento líder na África; o STUDIOCANAL, o estúdio líder de cinema e televisão na Europa, que possui capacidades globais de produção e distribuição; o Dailymotion, uma grande plataforma internacional de vídeo apoiada por tecnologia própria e avançada de entrega de vídeo, publicidade e geração de receita; e a CANAL+ Distribution, uma empresa de produção e distribuição especializada na criação e distribuição de conteúdo e canais diversos; além de serviços de comunicação por meio da CANAL+ Telecom Africa, na África, e da CANAL+ Telecom, nos territórios e regiões ultramarinas francesas.

A CANAL+ também possui participações minoritárias na Viaplay, principal provedora de serviços de entretenimento nos países escandinavos; na Viu, uma das mais destacadas provedoras de serviços de streaming online (OTT) no sudeste asiático; e na UGC, um dos principais grupos de cinema franceses.