Em uma cena humana comovente, o clube espanhol Tenerife se despediu de seu falecido jogador Jesús de Miguel, durante uma cerimônia de homenagem realizada no estádio "Heliodoro Rodríguez López", em meio a uma ampla presença de torcedores e figuras do esporte, tomada por sentimentos de tristeza e lágrimas, e durante a qual as arquibancadas do estádio se transformaram em um espaço para relembrar as memórias do jogador que partiu no auge da juventude.

A cerimônia, segundo o jornal "Marca", que durou cerca de duas horas neste sábado, contou com a presença de representantes de clubes da primeira e da segunda divisão espanholas, além de torcedores do clube, companheiros do jogador e membros de sua família, em uma despedida excepcional em que o futebol ficou ausente e em que estiveram presentes os sentimentos de lealdade e de amor.

Apesar de a ameaça da tempestade "Bruna" ter impedido que as arquibancadas ficassem lotadas, as filas de torcedores em frente ao estádio refletiram a dimensão da comoção com a partida do jogador, e o silêncio predominou durante a maior parte da homenagem, antes que se levantassem os gritos em nome de "Demi", como era conhecido entre seus companheiros e admiradores.

O portão número 9, que esteve associado à camisa de Jesús de Miguel, foi um dos pontos mais marcantes da despedida, depois de ter se transformado em um mar de flores, velas, cachecóis e camisas, onde os torcedores deixaram suas últimas mensagens para o jogador que não vestirá mais a camisa do Tenerife.

Enrique Gallego, capitão da equipe, expressou a dificuldade de aceitar a partida de seu companheiro, afirmando que o vestiário ainda sofre com o choque da perda, e disse: "É muito difícil estar aqui. Ninguém está preparado para estar aqui em um momento como este, ou para encontrar as palavras certas para se despedir de alguém que estava conosco no vestiário até pouco tempo atrás".

O capitão do Tenerife acrescentou uma mensagem comovente a seu falecido companheiro: "Você será sempre um de nós", destacando que sua memória permanecerá presente na vida dos jogadores, e que o clube ultrapassa os limites da competição esportiva para se tornar uma família que reúne seus filhos.

Por sua vez, Felipe Miñambres, presidente do clube, relembrou suas memórias com Jesús de Miguel, descrevendo-o como uma pessoa tranquila e próxima de todos, que estava sempre disposta a ajudar os outros sem esperar nada em troca, afirmando que sua timidez fora de campo desaparecia completamente dentro da área.

Rayco García, o maior acionista do clube, também expressou sua profunda tristeza pela perda que atingiu a família do Tenerife, e agradeceu às instituições, aos clubes e aos torcedores que ofereceram seu apoio durante o momento difícil, destacando em especial o clube Las Palmas e seu presidente Miguel Ángel Ramírez, em um gesto que ultrapassou os limites da rivalidade entre os dois clubes.

O aspecto mais comovente da cerimônia foi o compromisso assumido pelos dirigentes do clube com Carla, filha do falecido jogador, uma vez que García afirmou que o Tenerife não a deixará sozinha, e que o clube fará questão de que ela sempre conheça seu pai e o que representou vestir a camisa da equipe, dizendo: "Não deixaremos que lhe falte nada".

A cerimônia de homenagem foi encerrada com uma mensagem da família de Jesús de Miguel, que dizia: "Quando a dor é compartilhada, o amor se multiplica", frase que resumiu os sentimentos dos presentes em um dia que não foi apenas uma despedida de um jogador, mas uma celebração de um ser humano que deixou uma marca profunda nos corações de seus companheiros e torcedores, para que seu nome permaneça presente nas arquibancadas do estádio do Tenerife, especialmente no portão número 9.