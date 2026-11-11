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O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhaes destacou a importância de construir uma base defensiva sólida para a Seleção. O jogador do Arsenal quer repetir o histórico de jogos sem sofrer gols que tem no clube e assumir um novo papel de liderança sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

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Magalhaes quer levar à seleção brasileira a solidez defensiva do Arsenal

O zagueiro do Arsenal Gabriel Magalhaes traçou um plano claro para a seleção brasileira: construir uma defesa intransponível é fundamental para vencer partidas. Depois de não sofrer gols em sete dos dez primeiros jogos do clube nesta temporada da Premier League, o defensor quer levar essa solidez defensiva para a seleção sob o comando de Carlo Ancelotti.

Em entrevista coletiva antes dos próximos amistosos do Brasil contra Japão e Singapura, Magalhaes destacou a mentalidade coletiva necessária.

“Conversamos muito sobre isso no clube, sobre a qualidade do nosso elenco, e, se não sofrermos gols, estaremos mais perto de vencer os jogos”, afirmou Magalhaes. “É algo que discutimos muito aqui na seleção. É importante não sofrer gols.”

Magalhaes assume papel de liderança e orienta estreantes

Após uma mudança nas lideranças da seleção com a saída de veteranos como Alisson, Danilo, Neymar e Casemiro, Magalhaes passou a exercer um papel fundamental ao lado de Marquinhos. Com a convocação de quatro estreantes por Ancelotti, Arthur Dias, Jonathan Jesus, Vitor Reis e Jair Cunha, Magalhaes está pronto para orientar a próxima geração.

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“É preciso receber os novos jogadores da melhor maneira possível e transmitir nossa experiência a eles”, explicou Magalhaes.

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“Sabemos que é a camisa de maior prestígio do mundo, então também tentamos transmitir a eles a tranquilidade para aproveitar cada momento, mas com muita responsabilidade. Quem estiver em campo precisa dar tudo pela seleção brasileira.”

As lições da eliminação na Copa do Mundo e a preparação para 2030

Ao recordar sua experiência representando o Brasil na Copa do Mundo, que terminou com uma dolorosa eliminação diante da Noruega, Magalhaes afirmou que o elenco usa essas lições para construir uma mentalidade vencedora para o futuro.

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“É um sonho para mim e continua sendo um sonho. Sonho em jogar a próxima Copa do Mundo. Foi uma experiência incrível. Não terminou como queríamos, mas o sonho continua”, refletiu.

“Há muitas lições. Na seleção, sabemos o que precisamos corrigir e o que deve ser feito todos os dias para estarmos prontos para a próxima Copa do Mundo. Agora, nosso foco está nos jogos que temos pela frente, e o mais importante é vencer.”

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Preparativos finais para os amistosos em Singapura

Como uma das lideranças do elenco, Magalhaes está totalmente concentrado em encerrar bem o ano da seleção. O Brasil enfrenta o Japão no sábado e Singapura na terça-feira, no Estádio Nacional de Singapura.

Com jogadores de alto nível e uma comissão técnica experiente, o defensor acredita que a seleção brasileira tem tudo o que é necessário para buscar grandes títulos, como a Copa América.

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“Temos tudo para vencer: grandes jogadores e um grande treinador. Então, sim, agora é hora de trabalhar duro. Sabemos como é difícil, mas precisamos nos preparar bem, vencer todos os jogos e estar prontos para disputar a Copa América”, concluiu Magalhaes.