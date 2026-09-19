Victor Muñoz, jogador do Liverpool, revelou sua escolha para o candidato que merece vencer a Bola de Ouro, afirmando que dará seu voto ao espanhol Lamine Yamal, apesar de ter estado anteriormente vinculado ao Real Madrid e de ter jogado ao lado de Kylian Mbappé na última temporada.

Muñoz disse, em declarações ao jornal "Diario AS": "Vou dá-la ao Lamine. Ele é meu companheiro na seleção nacional, e acho que ele a merece", acrescentando que qualquer jogador que seja coroado com o prêmio será merecedor dele, mas que escolheria Yamal especificamente.

Yamal, Mbappé e Harry Kane disputam o prêmio, cuja cerimônia de anúncio do vencedor será realizada no próximo dia 26 de outubro, na capital britânica, Londres, em meio ao acirramento da disputa entre os três nomes.

Muñoz tem ligação com os dois clubes espanhóis, já que anteriormente jogou na academia do Barcelona durante sua infância, antes de viver uma experiência com o Real Madrid, algo sobre o qual falou dizendo que sua passagem pelo Barcelona lhe deu a oportunidade de aprender sobre o trabalho coletivo e a metodologia própria do clube, enquanto encontrou no estilo do Real Madrid, mais direto, algo que se adequa às suas capacidades.

Muñoz segue atualmente sua trajetória com o Liverpool, depois de ter aproveitado sua experiência na academia dos dois clubes espanhóis, afirmando sua gratidão pelo período que passou em cada um deles.