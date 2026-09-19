Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP
Traduzido por

A camisa do Madrid não mudou sua opinião: ex-jogador do Real escolhe Yamal em detrimento de Mbappé

Bola de Ouro
Real Madrid
Barcelona
Liverpool
Premier League
La Liga
V. Munoz
L. Yamal
K. Mbappe
Espanha
England
França

Grande paradoxo

Victor Muñoz, jogador do Liverpool, revelou sua escolha para o candidato que merece vencer a Bola de Ouro, afirmando que dará seu voto ao espanhol Lamine Yamal, apesar de ter estado anteriormente vinculado ao Real Madrid e de ter jogado ao lado de Kylian Mbappé na última temporada.

Muñoz disse, em declarações ao jornal "Diario AS": "Vou dá-la ao Lamine. Ele é meu companheiro na seleção nacional, e acho que ele a merece", acrescentando que qualquer jogador que seja coroado com o prêmio será merecedor dele, mas que escolheria Yamal especificamente.

Yamal, Mbappé e Harry Kane disputam o prêmio, cuja cerimônia de anúncio do vencedor será realizada no próximo dia 26 de outubro, na capital britânica, Londres, em meio ao acirramento da disputa entre os três nomes.

Muñoz tem ligação com os dois clubes espanhóis, já que anteriormente jogou na academia do Barcelona durante sua infância, antes de viver uma experiência com o Real Madrid, algo sobre o qual falou dizendo que sua passagem pelo Barcelona lhe deu a oportunidade de aprender sobre o trabalho coletivo e a metodologia própria do clube, enquanto encontrou no estilo do Real Madrid, mais direto, algo que se adequa às suas capacidades.

Muñoz segue atualmente sua trajetória com o Liverpool, depois de ter aproveitado sua experiência na academia dos dois clubes espanhóis, afirmando sua gratidão pelo período que passou em cada um deles.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google