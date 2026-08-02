O Barcelona caminha para apostar no jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim, de 18 anos, como uma das soluções alternativas para preencher o vazio deixado pelo internacional polonês Robert Lewandowski, ao mesmo tempo em que o processo de contratação do argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, segue em aberto e sem definição.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que o treinador Hansi Flick demonstrou grande admiração pelo desempenho de Hamza Abdel Karim durante o período de preparação para a nova temporada, especialmente depois de ele ter marcado os dois gols do Barcelona no amistoso contra o Birmingham City, o que aumentou suas chances de permanecer no elenco da equipe principal.

Talento egípcio promissor

Hamza Abdel Karim, que já disputou a Copa do Mundo pela seleção egípcia apesar da pouca idade, é um dos mais destacados jovens talentos nos quais o Barcelona aposta para compensar a saída de Lewandowski, ao lado do recém-chegado Jessy Bissiou.

Apesar da pouca idade de ambos, Flick acredita que os dois são capazes de agregar à equipe caso precise deles, especialmente diante do fato de o Barcelona possuir um setor ofensivo variado, que conta com Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres, além de Dani Olmo, que pode atuar como falso 9.

Essa confiança em Hamza Abdel Karim surge num momento em que o Barcelona enfrenta grandes dificuldades para contratar um centroavante de nível mundial, já que Lewandowski é um dos melhores artilheiros da era moderna, e raramente existe um substituto do seu nível no atual mercado de transferências.

Caso Álvarez em suspenso

No mesmo sentido, o Barcelona ainda aguarda a definição do caso da contratação de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, depois de ter apresentado uma proposta no valor de 100 milhões de euros que, até o momento, não recebeu qualquer resposta do clube madrilenho.

Em vez de responder à proposta, o Barcelona recebeu queixas públicas do Atlético de Madrid por meio de uma campanha nas redes sociais e de declarações dos dirigentes Miguel Ángel Gil Marín e Enrique Cerezo, além de ter sido registrada uma ação judicial oficial.

Nesta semana, o Barcelona recebeu uma queixa oficial do Atlético de Madrid à Federação Espanhola de Futebol e à Federação Internacional de Futebol (Fifa), e os advogados do clube catalão analisam atualmente o caso para preparar sua resposta jurídica, enquanto o caso segue sob investigação.

Álvarez insiste na saída

Julián Álvarez havia declarado publicamente, durante a Copa do Mundo, seu desejo de que seu clube atual negociasse sua transferência, por acreditar que essa era a melhor opção para todas as partes, ressaltando que sua trajetória no Atlético de Madrid havia chegado ao fim e que queria realizar o sonho de vestir a camisa blaugrana.

Mas o Atlético de Madrid ignorou o pedido do jogador argentino e continua irredutível em não negociar, sendo que o dia 10 de agosto pode ser decisivo, já que o atacante está previsto para retornar aos treinos nessa data.

Segundo pessoas próximas a Álvarez, o jogador ainda sente que o clube madrilenho o enganou, depois de ter prometido negociar sua saída, o que torna a situação ainda mais complicada.

Barcelona busca alternativas sem pressa

O Barcelona tentou contato com outros astros para preencher o vazio deixado por Lewandowski e, embora o diretor esportivo Deco esteja em busca de opções no mercado, o clube catalão ainda aguarda a definição do caso Álvarez. E, se o argentino acabar não se juntando ao time, não haverá qualquer pressa para contratar um substituto, especialmente com a presença de Hamza Abdel Karim e Jessy Bissiou como opções promissoras nas quais é possível confiar.

Flick acredita que tem um ataque de alta qualidade, capaz de disputar todos os títulos, desde que nenhum jogador do atual setor ofensivo deixe o clube, o que dá ao Barcelona uma relativa tranquilidade para lidar com a questão do centroavante durante o tempo restante do mercado de transferências de verão.