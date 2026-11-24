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A decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) de confirmar o título do Senegal na Copa Africana de Nações de 2025, em detrimento do Marrocos, provocou uma ampla onda de reações na imprensa mundial. A sentença, proferida por unanimidade pelos membros do painel, encerrou um dos casos mais polêmicos da história recente do futebol africano.

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Nesta terça-feira, a corte emitiu sua decisão final a favor da Federação Senegalesa de Futebol, devolvendo à seleção do Senegal o título conquistado dentro de campo. Em março passado, o Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) havia retirado a taça dos senegaleses e declarado o Marrocos vencedor da final na esfera administrativa.

A decisão rapidamente ganhou as manchetes da imprensa em todo o mundo, com uma clara diferença de abordagem entre os veículos marroquinos e senegaleses, além de críticas internacionais à forma como a CAF conduziu a crise, segundo reportagem publicada pela emissora francesa RMC.

Imprensa marroquina: a amargura da derrota, apesar do caso encerrado

O jornal marroquino "Le Matin" tratou a sentença como o fim de "um dos casos mais polêmicos da história recente do futebol continental", mas apontou que a decisão deixou um sentimento de amargura entre os torcedores marroquinos, depois que, nos últimos meses, haviam crescido as esperanças de que a corte esportiva confirmasse a decisão do Comitê Disciplinar da CAF.

Já o site marroquino "360 Sport" tentou amenizar o impacto da decisão, afirmando que ela "não muda nada na trajetória do futebol marroquino" e ressaltando que as ambições da seleção do Marrocos não podem ser reduzidas a uma sentença emitida nos escritórios da cidade suíça de Lausanne.

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Imprensa senegalesa relembra a alegria do título

Do lado senegalês, a decisão foi recebida em outro tom, ainda que sem exageros nas comemorações.

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O jornal "Le Soleil" recorreu aos versos do poeta francês Alphonse de Lamartine: "Ó tempo, detém tua viagem, e vós, horas felizes, detende vossa marcha", numa referência à incapacidade do ser humano de reter os momentos felizes que o tempo leva consigo.

Para o jornal, esses versos ganham um significado especial diante do que o futebol senegalês viveu nos últimos meses, e a final de 18 de janeiro de 2026, em Rabat, ultrapassou os limites da competição esportiva para se tornar parte da memória coletiva do povo senegalês.

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E acrescentou: "É possível contestar um resultado, discutir uma decisão e prolongar uma disputa, mas não se pode arrancar a verdadeira felicidade que um povo inteiro viveu".

Imprensa europeia acompanha as repercussões da sentença

A repercussão da decisão chegou também à imprensa europeia. Na Espanha, o jornal AS optou por destacar os episódios de violência registrados no fim da final, que envolveram torcedores senegaleses.

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Já o Marca estampou na manchete que "o CAS devolve a Copa da África ao Senegal, e o Marrocos pega fogo", explicando que a decisão provocou reações de revolta no país, onde as expectativas apontavam para uma grande probabilidade de um veredito favorável aos marroquinos.

Na Inglaterra, o Daily Mail classificou a sentença como uma decisão retumbante que devolveu o título ao Senegal, apesar de os jogadores senegaleses terem deixado o campo durante uma final marcada por cenas caóticas.

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O alemão Bild usou a mesma definição, observando que o caso se transformou em uma crise complexa que se arrastou por 10 meses.

Por sua vez, o italiano La Gazzetta dello Sport destacou as sucessivas reviravoltas do caso e escreveu: "Nova reviravolta: o título volta para o Senegal". Para o jornal, a sentença da corte esportiva de Lausanne mudou mais uma vez o rumo de uma disputa que se arrasta desde 18 de janeiro de 2026. A publicação ainda ressaltou que a polêmica não vai acabar, mas que o caso da Copa Africana de Nações de 2025 chegou à sua etapa final.

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Duras acusações aos dirigentes da CAF: o grande perdedor virou chacota de todos

As reações não ficaram restritas à imprensa escrita. O programa americano "CBS Sports Golazo" abordou o caso durante sua cobertura dos jogos da Champions League, com a participação de Michael Laud, ex-jogador da seleção de Serra Leoa.

Laud fez duras críticas aos dirigentes da CAF, considerando-os os maiores perdedores da crise: "Acho que os grandes perdedores dessa história são os dirigentes da CAF, porque hoje eles viraram chacota de todos".

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E completou: "Eles já pareciam ridículos quando tomaram a primeira decisão, e agora foram obrigados a voltar atrás e corrigir o erro".

Ele também alertou para as consequências que poderiam ter surgido caso a decisão de conceder o título daquela forma fosse mantida: "Se permitirmos que o Marrocos aja dessa maneira e aceitarmos que um título seja concedido assim, isso significa que partidas de futebol e campeonatos podem ser decididos nos tribunais, e não dentro de campo".

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Marrocos acena com nova medida judicial

A Corte Arbitral do Esporte anulou a decisão do Comitê de Apelação da CAF, emitida em 17 de março passado, que havia retirado o título do Senegal e o concedido ao Marrocos, após concluir que o árbitro não cometeu nenhum erro jurídico ao decidir retomar a partida depois dos incidentes ocorridos na final.

Apesar da sentença final, o caso ainda não está totalmente encerrado do ponto de vista jurídico, já que a Real Federação Marroquina de Futebol anunciou a intenção de tomar "todas as medidas legais necessárias para recorrer" da decisão da corte esportiva.

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Com isso, a sentença que devolveu o título ao Senegal se transformou no centro de uma nova polêmica internacional, que vai além da identidade do campeão africano e se estende à forma como a entidade continental conduziu a crise e às consequências disso para a imagem do futebol africano.