A CAF rejeita a reclamação do Al-Hilal... e o clube sudanês decide recorrer a instâncias superiores

O clube sudanês Al-Hilal anunciou, em comunicado oficial, ter recebido uma resposta da Comissão de Disciplina da Confederação Africana de Futebol (CAF), informando a rejeição da reclamação que o clube havia apresentado em relação à partida contra o Nahda Berkane, do Marrocos, no âmbito da Liga dos Campeões da África.

O clube esclareceu que a decisão de rejeição chegou por meio de uma correspondência oficial da comissão, afirmando, ao mesmo tempo, que mantém sua posição jurídica e considera o caso “justo”, indicando que seguirá a via legal recorrendo à Comissão de Apelação da CAF para contestar a decisão.

O caso remonta à partida que opôs o Al-Hilal sudanês ao Nahda Berkane na fase de grupos da Liga dos Campeões da África, que gerou ampla controvérsia depois que o Al-Hilal levantou suspeitas sobre a elegibilidade do jogador marroquino Hamza El Moussaoui, após a divulgação de notícias sobre um resultado positivo em um teste antidoping realizado anteriormente pelo jogador.

O Al-Hilal considerou que a participação de El Moussaoui constituía uma violação dos regulamentos disciplinares e de controle médico da Confederação Africana de Futebol (CAF) e exigiu a revisão do resultado da partida ou a imposição de sanções contra a equipe marroquina.

O principal dilema residiu na contradição de informações sobre a situação legal do jogador, já que fontes marroquinas afirmaram que Al-Mousawi não estava oficialmente suspenso pela CAF e que cumpriu todos os procedimentos médicos e legais que lhe permitiam participar, enquanto o Al-Hilal considerou que a Confederação Africana não lidou com o caso com transparência suficiente.

Essa divergência abriu as portas para uma ampla controvérsia jurídica e esportiva sobre os mecanismos de aplicação dos regulamentos antidoping nos campeonatos africanos e sobre o grau de independência das comissões de disciplina e de apelação ao lidar com questões delicadas que afetam a integridade da competição.