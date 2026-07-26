A CAF emitiu a sua decisão sobre o pedido de aumento do número de equipas na Liga dos Campeões Africana

A Confederação Africana de Futebol (CAF) tomou a sua decisão relativamente à proposta de Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia, sobre o aumento do número de clubes participantes na Liga dos Campeões da CAF.

Este pedido gerou grande polémica no continente africano, entre defensores e opositores desta medida, que exigiria uma alteração significativa no calendário da competição.

Micky Junior, jornalista especializado em notícias do continente africano, afirmou: «Exclusivo. A Confederação Africana de Futebol (CAF) recusou o pedido da Federação Egípcia de Futebol de aumentar o número de clubes participantes na Liga dos Campeões da CAF para a temporada 2026/27.»

E acrescentou: «A Federação Egípcia de Futebol recebeu oficialmente a resposta da Confederação Africana. Mais detalhes serão divulgados posteriormente.»



