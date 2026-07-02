A CAF anuncia oficialmente os prêmios financeiros da Liga dos Campeões e da Liga da Confederação... e define as datas das duas competições

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou o calendário da Liga dos Campeões da África e da Copa da Confederação para a nova temporada 2026-2027, revelando o valor dos prêmios das duas competições.

De acordo com o comunicado oficial da CAF, a nova temporada terá início com a primeira rodada da fase preliminar, marcada para ocorrer entre 4 e 6 de setembro de 2026, seguida pelas partidas de volta entre 11 e 13 de setembro de 2026.

Já a segunda fase preliminar será disputada entre 16 e 18 de outubro de 2026, antes das partidas decisivas, que ocorrerão entre 23 e 25 de outubro de 2026.

Após essas fases de qualificação, a fase de grupos de ambas as competições terá início no final de novembro.

Calendário da fase de grupos:

Primeira rodada: 27 a 29 de novembro de 2026

Segunda rodada: 4 a 6 de dezembro de 2026

Terceira rodada: 18 a 20 de dezembro de 2026

Quarta rodada: 8 a 10 de janeiro de 2027

Quinta rodada: 15 a 17 de janeiro de 2027

Sexta rodada: 22 a 24 de janeiro de 2027

Fase eliminatória:

Partidas das quartas de final (ida): 26 a 28 de fevereiro de 2027

Partidas das quartas de final (ida): 5 a 7 de março de 2027

Semifinais (jogo de ida): 9 a 11 de abril de 2027

Semifinais (partida de volta): 16 a 18 de abril de 2027

Final: entre 9 e 31 de maio de 2027

E a CAF concluiu: “Os prêmios financeiros permanecem inalterados: 6 milhões de dólares para o vencedor da Liga dos Campeões da África e 4 milhões de dólares para o vencedor da Copa da Confederação Africana”.