Reportagens da imprensa espanhola revelaram novos detalhes por trás da decisão de Hansi Flick de não conceder a Frenkie de Jong a braçadeira de primeiro capitão do Barcelona, em meio a uma insatisfação do técnico alemão com a forma como o meio-campista holandês lidou com sua lesão, apesar de continuar a contar com ele como um dos elementos importantes da equipe.

A rádio espanhola "Cadena SER" afirmou que Flick escolheu o brasileiro Raphinha como primeiro capitão da equipe, enquanto Pedri ficou na segunda posição, ao passo que os jogadores do Barcelona escolheram Eric García, De Jong e Lamine Yamal para compor o restante do grupo de capitães.

Este método é novo dentro do vestiário do clube, depois que a escolha dos capitães era feita anteriormente por consenso entre os jogadores.

A decisão de Flick por Raphinha e Pedri está ligada à sua visão sobre a personalidade do capitão dentro de campo, já que ele vê no ponta brasileiro uma extensão de si mesmo, e um capitão capaz de influenciar técnica e moralmente, enquanto Pedri também goza da confiança do técnico alemão, o que afastou De Jong da posição de primeiro capitão apesar de sua antiguidade dentro da equipe.

Mas outro motivo aumentou a ressalva de Flick em relação ao jogador holandês, relacionado à forma como ele lidou com a lesão que sofreu durante a Copa do Mundo.

O Barcelona havia anunciado em julho a lesão de De Jong, com uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, e decidiu submetê-lo a um tratamento conservador e acompanhamento médico, sem intervenção cirúrgica.

De acordo com o relato transmitido pela "Cadena SER", a objeção de Flick não estava ligada à recusa de De Jong em realizar uma cirurgia, mas sim à forma como lidou com a lesão e ao seu retorno ao Barcelona, já que o técnico entende que queria um jogador mais pronto e preparado para participar da maioria das partidas.

Apesar disso, a postura de Flick não significa que ele tenha excluído De Jong de seus planos técnicos, já que o técnico alemão ainda o considera um jogador importante dentro de seu sistema, mas parece mais empenhado em conceder a capitania a jogadores que considera capazes de influenciar de forma contínua dentro de campo, o que o levou a preferir Raphinha e Pedri.